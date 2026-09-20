Manchester City vs Sunderland en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 5

¿A qué hora inicia el Manchester City vs Sunderland hoy 20 de septiembre de 2026?

El partido comenzará a las 07:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Etihad Stadium de Manchester. En territorio británico, el silbatazo inicial está programado para las 14:00 horas.

El conjunto local llega después de cinco victorias consecutivas entre Premier League, Champions League y Copa de la Liga. Sunderland registra tres triunfos, un empate y una derrota en sus cinco compromisos más recientes, además de superar 1-0 al AZ Alkmaar en la Europa League.