Manchester City vs Sunderland en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 5
Manchester City recibe al Sunderland en la jornada 5 de la Premier League. Los Citizens buscan conservar el liderato y mantener su paso perfecto en el Etihad Stadium
¿A qué hora inicia el Manchester City vs Sunderland hoy 20 de septiembre de 2026?
El partido comenzará a las 07:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Etihad Stadium de Manchester. En territorio británico, el silbatazo inicial está programado para las 14:00 horas.
El conjunto local llega después de cinco victorias consecutivas entre Premier League, Champions League y Copa de la Liga. Sunderland registra tres triunfos, un empate y una derrota en sus cinco compromisos más recientes, además de superar 1-0 al AZ Alkmaar en la Europa League.
¿Dónde ver el Manchester City vs Sunderland en vivo? Canales de TV y streaming online
La transmisión del Manchester City vs Sunderland estará disponible en México por la señal de FOX, donde también se podrán consultar las alineaciones, el resultado y los goles de este encuentro de la jornada 5.
La alternativa por internet será FOX ONE, plataforma que ofrecerá el partido en vivo mediante suscripción. La cobertura comenzará minutos antes del inicio y permitirá seguir las acciones desde dispositivos compatibles.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Manchester City vs Sunderland, jornada 5 Premier League!
Manchester City recibe al Sunderland este domingo 20 de septiembre en el Etihad Stadium, en partido correspondiente a la jornada 5 de la Premier League 2026-27. Los Citizens buscan conservar el primer lugar y extender su inicio con cuatro triunfos en el mismo número de encuentros.
El equipo de Enzo Maresca suma 12 puntos, ocho goles a favor y dos en contra. Sunderland aparece en la posición 14 con cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. City venció 1-0 al Manchester United en la fecha anterior, mientras los Black Cats perdieron 2-0 frente al Arsenal.