Bournemouth vs Liverpool en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 5

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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Bournemouth y Liverpool en el Vitality Stadium, en duelo correspondiente a la jornada 5 de la Premier League de Inglaterra, donde los Reds necesitan sumar de a tres puntos para escalar posiciones en la clasificación.

El Liverpool se encuentra en la décima posición de la competencia con seis unidades; ya que suma tres empates y una sola victoria. Aunque de momento se mantiene invicto, pero sin poder sumar los puntos necesarios para estar peleando en la cima de la clasificación. Por su parte, los Cherries, están en la decimosexta posición con solo tres unidades al registrar tres empates y un descalabro.