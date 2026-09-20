Bournemouth vs Liverpool en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 5
Los Cherries tienen la dura visita de los Reds, que tienen la necesidad de ir por los tres puntos para escalar posiciones en la clasificación
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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Bournemouth y Liverpool en el Vitality Stadium, en duelo correspondiente a la jornada 5 de la Premier League de Inglaterra, donde los Reds necesitan sumar de a tres puntos para escalar posiciones en la clasificación.
El Liverpool se encuentra en la décima posición de la competencia con seis unidades; ya que suma tres empates y una sola victoria. Aunque de momento se mantiene invicto, pero sin poder sumar los puntos necesarios para estar peleando en la cima de la clasificación. Por su parte, los Cherries, están en la decimosexta posición con solo tres unidades al registrar tres empates y un descalabro.
¿A qué hora inicia el Bournemouth vs Liverpool hoy 20 de septiembre de 2026?
Bournemouth y Liverpool se enfrentarán este domingo 20 de septiembre en el Vitality Stadium, por la jornada 5 de la Premier League 2026-27. El silbatazo inicial está programado para las 07:00 horas, tiempo del centro de México, equivalente a las 14:00 horas de Reino Unido. La programación oficial de la Premier League ubica el encuentro el domingo 20 y no el sábado.
Alineaciones del Bournemouth vs Liverpool para la jornada 5, al momento
Las alineaciones oficiales se conocerán aproximadamente una hora antes del comienzo del encuentro. Por ahora, la proyección mostrada para el partido presenta a Bournemouth y Liverpool con esquemas 4-2-3-1, con Evanilson y Alexander Isak como referencias de ataque. Los futbolistas que aparecen en la proyección forman parte de las plantillas registradas para la Premier League 2026-27.
Posible alineación del Bournemouth: Djordje Petrovic; Adam Smith, James Hill, Antonio Silva, Adrien Truffert; Tyler Adams, Alex Scott; Rayan, Justin Kluivert, Marcus Tavernier; Evanilson.
Posible alineación del Liverpool: Alisson Becker; Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Jérémy Jacquet, Ronald Araujo; Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Bradley Barcola, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Alexander Isak.
¿Dónde ver el Bournemouth vs Liverpool en vivo? Canales de TV y streaming online
Para el público en México, el Bournemouth vs Liverpool se podrá ver en vivo a través de Fox, mientras que la alternativa por internet será FOX One. Para acceder a la transmisión mediante la plataforma será necesario contar con una sesión activa y una suscripción con costo.
En Reino Unido, la programación oficial de la Premier League señala a Sky Sports como la televisora encargada del Bournemouth vs Liverpool, dato que también confirma que el partido fue seleccionado para transmisión y programado para las 14:00 horas locales del domingo 20 de septiembre.