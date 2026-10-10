Isaac del Toro en vivo: resultados y posiciones al momento del Giro de Lombardía 2026, hoy 10 de octubre

Bienvenidos al Giro de Lombardía

Isaac del Toro afronta un nuevo desafío en el calendario ciclista con el Giro de Lombardía 2026, uno de los cinco Monumentos del ciclismo profesional. El mexicano del UAE Team Emirates-XRG llega a esta cita después de quedarse cerca de la victoria en el Gran Piemonte y buscará cerrar la temporada con otro resultado destacado en las carreteras italianas.

La edición número 120 de la carrera se disputará este sábado 10 de octubre, con un recorrido de 239 kilómetros entre Bérgamo y Como y alrededor de 4 mil 600 metros de desnivel acumulado. Las ascensiones, incluida la exigente subida a Civiglio y el paso por Madonna del Ghisallo, serán claves para seleccionar al grupo que peleará por la victoria. Sigue toda la acción del Giro de Lombardía 2026 y la participación de Isaac del Toro en el minuto a minuto de Claro Sports.