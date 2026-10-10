Isaac del Toro en vivo: resultados y posiciones al momento del Giro de Lombardía 2026, hoy 10 de octubre
Sigue minuto a minuto la carrera del mexicano Isaac del Toro en Lombaría
¿Cómo se gana el Giro de Lombardía? Formato y reglas de la carrera ciclista
El Giro de Lombardía es uno de los cinco Monumentos del ciclismo, junto con Milán-San Remo, el Tour de Flandes, París-Roubaix y Lieja-Bastoña-Lieja. El triunfo corresponde al primer corredor que cruza la línea de meta después de completar todo el recorrido. Del Toro compartirá el liderazgo del UAE Team Emirates-XRG con Brandon McNulty y buscará aprovechar las exigencias de la ruta para pelear por la victoria, en una edición que no contará con Tadej Pogačar, ganador de las últimas cinco ediciones.
Ruta del Giro de Lombardía: distancia y cuánto tiempo dura
El recorrido contempla 239 kilómetros entre Bérgamo y Como, con nueve ascensos y alrededor de 4 mil 600 metros de desnivel acumulado. Las subidas a Madonna del Ghisallo, Civiglio y San Fermo della Battaglia serán determinantes para definir a los aspirantes a la victoria. Al tratarse de una carrera de un solo día, la duración dependerá de la velocidad del pelotón y las condiciones de competencia.
¿ A qué hora corre Isaac del Toro el Giro de Lombardía 2026 hoy 10 de octubre y dónde ver en vivo?
La edición número 120 de la carrera se disputará este sábado 10 de octubre. La salida oficial está programada para las 02:45 horas, tiempo del centro de México, y la competencia podrá seguirse en México a través de ESPN y Disney+. La llegada a Como está prevista entre las 08:40 y las 09:20 horas, aunque el horario dependerá del ritmo de los corredores.
Bienvenidos al Giro de Lombardía
Isaac del Toro afronta un nuevo desafío en el calendario ciclista con el Giro de Lombardía 2026, uno de los cinco Monumentos del ciclismo profesional. El mexicano del UAE Team Emirates-XRG llega a esta cita después de quedarse cerca de la victoria en el Gran Piemonte y buscará cerrar la temporada con otro resultado destacado en las carreteras italianas.
La edición número 120 de la carrera se disputará este sábado 10 de octubre, con un recorrido de 239 kilómetros entre Bérgamo y Como y alrededor de 4 mil 600 metros de desnivel acumulado. Las ascensiones, incluida la exigente subida a Civiglio y el paso por Madonna del Ghisallo, serán claves para seleccionar al grupo que peleará por la victoria. Sigue toda la acción del Giro de Lombardía 2026 y la participación de Isaac del Toro en el minuto a minuto de Claro Sports.