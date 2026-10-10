Gabriel Milito y el reto de mantener su buen registro en clásicos

Milito no conoce otra cosa que no sea la victoria ante Atlas y no sabe lo que es perder en los clásicos de los rojiblancos, por lo que la misión es mantener una tendencia positiva

El argentino no desconoce la sensación de Clásicos en México

Gabriel Milito tendrá este sábado una nueva prueba al frente de Chivas, cuando el Guadalajara se enfrente al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío. El entrenador argentino llega a este compromiso con un registro favorable en los clásicos que ha disputado durante el Apertura 2026, después de haber enfrentado previamente a América y Pumas.

El último duelo de este torneo ante uno de sus rivales tradicionales fue contra América, en la jornada 9. Chivas visitó a las Águilas el 20 de septiembre y el encuentro terminó 2-2, resultado que permitió al conjunto rojiblanco sumar un punto dentro del denominado Clásico de Clásicos, realizado en la Ciudad de México..

Previamente se presentó el encuentro frente a Pumas, en la fecha 8. En aquella ocasión, Chivas se impuso 3-0 como local el 14 de septiembre. Con ese triunfo, Milito consiguió su quinta victoria del semestre, frente a uno de los equipos considerados de los principales rivales del chiverío en la Liga MX.

De esta manera, antes de encontrarse con Atlas, Milito suma una victoria y un empate en los dos clásicos disputados por Chivas durante el Apertura 2026. El técnico todavía no conoce la derrota en este tipo de encuentros durante el torneo, aunque ahora tendrá que trasladar ese registro al enfrentamiento ante el conjunto rojinegro.

Ahora bien, si vemos su saldo en duelos denomoinados ‘Clásicos’, o encuentros relevantes contra equipos importantes, Milito suma un saldo por demás positivo; destacando sin duda dos triunfos ante los Zorros en sus últimos dos cruces, además de dos victorias y un empate ante América en el Clásico Nacional.

Chivas vs Atlas

Atlas 1-2 Chivas

Chivas 4-1 Atlas

Chivas vs América

América 2-2 Chivas

Chivas 1-0 América

América 1-2 Chivas

Dicha tendencia se acrecenta cuando enfrenta a los Pumas, otro rival de cuidado para el chiverío. Milito ha logrado mostrar un rendimiento óptimo ante los capitalinos, sumando hasta ahora dos triunfos y un empate.

Chivas vs Pumas

Chivas 3-0 Pumas

Chivas 2-2 Pumas

Pumas 1-2 Chivas

Cruz Azul, el ‘coco’ de Milito

La suerte, lamentablemente para su causa, no es la misma cuando se enfrenta a otra escuadra capitalina: el Cruz Azul. De seis enfrentamientos solo suma dos empates; y por el contrario ha caído en cuatro ocasiones. El duelo de este semestre ante los celestes se dará hasta en la última fecha, el 22 de noviembre.

Chivas vs Cruz Azul

Chivas 1-2 Cruz Azul

Cruz Azul 2-2 Chivas

Cruz Azul 2-1 Chivas

Cruz Azul 3-2 Chivas

Chivas 0-0 Cruz Azul

Chivas 1-2 Cruz Azul

De esta manera, Gabriel Milito se presenta con números positivos en duelos denominados Clásicos, racha que buscará extender este fin de semana en el Clásico Tapatío ante Atlas.