Paul Seixas gana y hace historia en el Giro de Lombardía 2026; Isaac del Toro termina en el lugar 28

Paul Seixas conquistó el Giro de Lombardía 2026 y se convirtió en el ciclista más joven de la historia en ganar la competencia, con 20 años y 16 días de edad. El francés del Decathlon CMA CGM Team completó el recorrido en 5 horas, 49 minutos y 28 segundos, después de un ataque en los últimos kilómetros que le permitió conseguir su primer Monumento. Por su parte, el mexicano Isaac del Toro terminó en la posición 28, a cuatro minutos y 59 segundos del ganador.

La edición 120 de Il Lombardia tuvo como protagonista a Seixas, quien consiguió separarse del grupo de favoritos durante el ascenso de Civiglio. El francés aprovechó los últimos 19 kilómetros para construir una ventaja que ninguno de sus perseguidores pudo reducir, pese a los intentos de Giulio Ciccone, Enric Mas y Tom Pidcock por mantenerse en la disputa por la victoria.

El español Enric Mas, del Movistar Team, terminó en la segunda posición a 48 segundos del ganador, mientras que el italiano Giulio Ciccone, del Lidl-Trek, completó el podio a un minuto y cinco segundos. Remco Evenepoel ocupó el cuarto puesto, a un minuto y 20 segundos, seguido por Brandon McNulty, compañero de Isaac del Toro en el UAE Team Emirates-XRG, quien finalizó quinto.

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La carrera también representó una oportunidad para el ciclismo mexicano, después de que Isaac del Toro llegara con la intención de conquistar su primer Monumento. Sin embargo, el bajacaliforniano no consiguió responder al ritmo de los líderes durante los ascensos finales y perdió contacto con el grupo que disputó los primeros lugares.

Paul Seixas se convierte en el ciclista más joven en ganar el Giro de Lombardía

Con 20 años y 16 días, Paul Seixas estableció un récord de juventud en el Giro de Lombardía, una de las cinco carreras consideradas Monumentos del ciclismo profesional. El francés consiguió su primera victoria en una prueba de esta categoría, después de superar a corredores con experiencia en las principales competencias del calendario internacional.

La ofensiva que definió la jornada comenzó a 19 kilómetros de la meta, durante el ascenso de Civiglio. En ese momento, el pelotón alcanzó a los integrantes de la fuga y Seixas lanzó un ataque que le permitió separarse de Giulio Ciccone, Tom Pidcock y Enric Mas. A 17 kilómetros del final, el corredor del Decathlon CMA CGM Team ya tenía cinco segundos de ventaja sobre sus perseguidores.

La diferencia aumentó conforme avanzó la competencia. Cuando restaban diez kilómetros, Seixas mantenía una ventaja de 25 segundos sobre Ciccone y Mas, quienes intentaron recortar distancias antes del último ascenso. Sin embargo, el francés sostuvo su ritmo en San Fermo della Battaglia y amplió su margen hasta los 50 segundos respecto al español.

A dos kilómetros de la llegada, la victoria ya estaba al alcance de Seixas. El francés administró la ventaja durante el descenso hacia Como y cruzó la línea de meta con un tiempo de 5:49:28, suficiente para conseguir su primer Monumento y convertirse en el nuevo campeón de la carrera italiana.

¿Qué pasó con Isaac del Toro en el Giro de Lombardía 2026?

Isaac del Toro finalizó en la posición 28 del Giro de Lombardía 2026, a cuatro minutos y 59 segundos de Paul Seixas, después de una jornada en la que no logró mantenerse con los corredores que encabezaron la clasificación. El mexicano del UAE Team Emirates-XRG llegó entre los aspirantes al triunfo, pero perdió terreno durante los ascensos que definieron la competencia.

A 20 kilómetros de la meta, Del Toro todavía formaba parte del pelotón que perseguía a los fugados. Sin embargo, el ataque de Seixas en Civiglio provocó una separación entre los favoritos. Cuando restaban 16 kilómetros, el mexicano ya se encontraba a 40 segundos del líder, mientras que a 14 kilómetros su desventaja había aumentado a un minuto y medio.

La diferencia continuó durante el ascenso a San Fermo della Battaglia. A cuatro kilómetros de la meta, Del Toro estaba a dos minutos de Seixas, sin posibilidades de disputar el podio. Finalmente, cruzó la línea de llegada en el lugar 28, con una diferencia de casi cinco minutos respecto al vencedor.

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El resultado también marcó una diferencia respecto a su actuación anterior. En 2025, Isaac del Toro había terminado quinto en el Giro de Lombardía, mientras que en esta edición quedó fuera de los diez primeros. Su compañero Brandon McNulty consiguió el quinto puesto y fue el representante mejor ubicado del UAE Team Emirates-XRG

Resultados del Giro de Lombardía 2026: clasificación general y top 10

Paul Seixas encabezó la clasificación del Giro de Lombardía 2026, seguido por Enric Mas y Giulio Ciccone. Remco Evenepoel ocupó la cuarta posición, mientras que Brandon McNulty completó los cinco primeros lugares. Tom Pidcock, Pello Bilbao, Christian Scaroni, Filippo Zana y Mathys Rondel cerraron el top 10 de la competencia.

Posición Ciclista Equipo Tiempo o diferencia 1 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 5:49:28 2 Enric Mas Movistar Team +0:48 3 Giulio Ciccone Lidl-Trek +1:05 4 Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe +1:20 5 Brandon McNulty UAE Team Emirates-XRG — 6 Tom Pidcock Pinarello Q36.5 — 7 Pello Bilbao Bahrain Victorious — 8 Christian Scaroni XDS Astana Team — 9 Filippo Zana Soudal Quick-Step — 10 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team — 28 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG +4:59

Paul Seixas termina con el dominio de Tadej Pogačar en el Giro de Lombardía

La edición de 2026 también marcó un cambio en el historial de ganadores de la competencia. Tadej Pogačar había conquistado cinco títulos consecutivos entre 2021 y 2025, pero no pudo participar este año debido a las lesiones que sufrió tras una caída en la Vuelta a España. Su ausencia dejó abierta la disputa por el último Monumento de la temporada.

El recorrido de aproximadamente 240 kilómetros, con más de 4,500 metros de desnivel acumulado, incluyó ascensos como Madonna del Ghisallo, Civiglio y San Fermo della Battaglia. Estas subidas fueron determinantes para seleccionar a los corredores que disputaron los primeros puestos, después de que una fuga de 14 ciclistas protagonizara buena parte de la jornada.

Con su triunfo, Paul Seixas inscribió su nombre entre los campeones del Giro de Lombardía y consiguió su primer Monumento a los 20 años. En contraste, Isaac del Toro cerró su participación en el puesto 28, un resultado que lo dejó lejos de repetir su actuación de 2025.

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