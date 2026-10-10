Barcelona vs Getafe en vivo LaLiga 2026: Los azulgranas dominan el encuentro

Sigue el regreso del líder de LaLiga luego de la pausa por la Fecha FIFA

Sigue el minuto a minuto Barcelona vs Getafe. | Claro Sports.

⏱ 18′ 18 | Disparo de Eric García El defensor y hoy capitán del Barcelona sacó un disparo desde fuera del área que el portero del Getafe controla con algunos problemas. ⏱ 15′ 15 | Getafe trata de acercarse al área azulgrana A través de saltos de línea, el Getafe se acerca al área de Joan García quien se queda en dos tiempos con el balón luego de un intento de servicio aéreo. ⏱ 8′ 8 | Centro de Gordon que pasa muy cerca El inglés está que no cree en nadie. Ahora, alojado en la franja izquierda del campo, sacó un servicio que apenas fue rozado por Dani Olmo. Al final, un pequeño toque final de la defensa le da al británico un tiro de esquina. ⏱ 4′ Gordon juega de falso nueve Hasta este momento y, pese a la presencia de Gabriel Jesus, el británico Anthony Gordon está ubicado como falso nueve. Es decir, el verdadero suplente de Raphinha. Veremos si para más adelante se cambian de posición. Además, este tanto representa su primer gol en LaLiga de parte del exjugador del Newcastle. ⏱ 2′ Gol ¡Se abre el marcador en el Camp Nou! Anthony Gordon no necesita avisar. Un disparo de Gordon por el centro del campo se mete a las redes del Getafe luego de un error defensivo. ⏱ 0′ Silbatazo ¡El esférico se mueve y la Tierra se detiene! El encuentro entre Barcelona y Getafe da comienzo en el Camp Nou. ⏱ 0′ ¡Los equipos saltan a la cancha! Luego de un homenaje a Pedro, exjugador del Barcelona, los equipos saltan al terreno de juego mientras se entona el Himno del conjunto culé. ⏱ 0′ Así salieron a calentar los portero del FC Barcelona Como mencionamos, toda lesión o dolencia de Joan García ha quedado en el pasado. El portero será titular con los culés de cara al reinicio de actividades de LaLiga tras la Fecha FIFA. La salida de nuestros porteros, desde la grada 🧤 pic.twitter.com/Sq5T832wUx — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 10, 2026 ⏱ 0′ ¡Barcelona podrá contar con su portero titular! El conjunto catalán dio a conocer que Joan García está 100% sano, por lo que Hansi Flick podrá contar con él para el juego en el Camp Nou ante el Getafe. [𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎]



El jugador del primer equipo Joan Garcia ha recibido el alta médica y estará a disposición del técnico Hansi Flick para el partido de hoy contra el Getafe CF. pic.twitter.com/fm0ATLtmvl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 10, 2026

¿A qué hora inicia el Barcelona vs Getafe hoy 10 de octubre de 2026?

El partido entre Barcelona y Getafe comenzará a las 10:30 horas, tiempo del centro de México, este sábado 10 de octubre de 2026. El compromiso está programado para las 18:30 horas de España y corresponde a la octava jornada de LaLiga.

El encuentro forma parte de un fin de semana importante en el fútbol español, donde ambos equipos buscarán sumar unidades antes de continuar con sus respectivos compromisos del campeonato.

Alineaciones del Barcelona vs Getafe para la jornada 8, al momento

Hansi Flick prepara algunas modificaciones en la alineación del Barcelona, especialmente por las condiciones físicas de varios futbolistas después de la Fecha FIFA. Una de las principales novedades es la ausencia de Raphinha, quien presenta problemas musculares, mientras que Gabriel Jesús apunta a tener protagonismo en el ataque. Lamine Yamal y Pedri también figuran entre las principales opciones del conjunto catalán.

Por su parte, José Bordalás buscará presentar un Getafe competitivo, con especial atención al trabajo defensivo y las transiciones ofensivas. El equipo madrileño intentará contener a una ofensiva blaugrana que acumula 31 anotaciones en siete jornadas.

Barcelona: Joan García (P); Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín Xavi Espart; Gavi, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Gabriel Jesús y Anthony Gordon.

Getafe: David Soria (P); Johan Mojica, Zaid Romero, Nemanja Gudelj, Djené Dakonam, Kiko Femenía; Ramón Terrats, Mario Martín, Francho Serrano, Andrés García y Iván Azón Monzón.

¿Dónde ver el Barcelona vs Getafe en vivo? Canales de TV y streaming online

La transmisión del Barcelona vs Getafe estará disponible en México a través de Sky Sports, señal que llevará las acciones del encuentro correspondiente a la jornada 8 de LaLiga 2026-2027. Los aficionados que cuenten con acceso a los servicios digitales de su proveedor podrán consultar las opciones de reproducción en línea incluidas en su contratación.

Además, Claro Sports ofrecerá el seguimiento minuto a minuto del partido, con las principales jugadas, goles, incidencias y resultado del enfrentamiento. Esta alternativa permitirá mantenerse informado sobre lo que ocurra en el Spotify Camp Nou sin necesidad de seguir la transmisión televisiva.

Información Detalles Partido Barcelona vs Getafe Fecha Sábado 10 de octubre de 2026 Hora 10:30 horas, centro de México Estadio Spotify Camp Nou Torneo LaLiga 2026-2027, jornada 8 Transmisión en México Sky Sports

¡El líder vuelve tras la pausa por la Fecha FIFA!

El Barcelona regresa a la actividad en LaLiga 2026 con un enfrentamiento ante el Getafe, correspondiente a la jornada 8 del campeonato español. El conjunto blaugrana buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos importantes y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación, en un partido que promete intensidad ante un rival que suele exigir al máximo a sus oponentes.

El encuentro se disputará este sábado 10 de octubre, en una jornada que también contempla compromisos importantes como el Real Madrid frente al Villarreal. Para el Barcelona, conseguir una victoria representaría una oportunidad de fortalecer su posición en la tabla, mientras que el Getafe intentará sorprender y llevarse un resultado positivo de una de las visitas más exigentes de la temporada.

El enfrentamiento también pondrá a prueba la capacidad del conjunto catalán para imponer su estilo de juego ante un Getafe que acostumbra competir con orden defensivo, intensidad en las disputas y presión sobre el rival. La posesión del balón, la efectividad frente a la portería y el aprovechamiento de los espacios podrían ser factores determinantes para definir el resultado.

Los aficionados mexicanos podrán seguir las emociones del Barcelona vs Getafe este sábado 10 de octubre, por lo que a continuación te presentamos el horario de inicio, las posibles alineaciones y las opciones para disfrutar de la transmisión en vivo por televisión y plataformas digitales.