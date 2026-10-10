Qualy Gran Premio de Singapur F1 2026, en directo Checo Pérez: ¿Quién gana la Clasificación de Fórmula 1 hoy?
Sigue en vivo la pelea por la pole position en el Gran Premio de Singapur
¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Singapur F1 2026? Canales de TV y online
En México, la clasificación del Gran Premio de Singapur 2026 podrá seguirse a través de Sky Sports, izzi y F1 TV Pro, plataforma oficial que ofrece las sesiones de Fórmula 1 en vivo.
La actividad en Marina Bay representa una nueva prueba para Checo Pérez y Cadillac, mientras los principales contendientes buscan posicionarse en la parrilla. En el campeonato, Kimi Antonelli llega como líder con 320 puntos, seguido por George Russell con 236 y Lewis Hamilton con 214.
Sigue toda la actividad de la clasificación del Gran Premio de Singapur 2026, los tiempos de los pilotos y el desempeño de Checo Pérez en el minuto a minuto de Claro Sports.
¿Quién ganó las Prácticas Libres del GP de Singapur F1 2026?
George Russell fue el más rápido en la única práctica libre del Gran Premio de Singapur, al registrar un tiempo de 1:32.274 con Mercedes. El británico superó a Charles Leclerc, de Ferrari, por 0.198 segundos, y a Lando Norris, de McLaren, por 0.273.
Para Checo Pérez, la sesión terminó con un balance complicado: marcó 1:35.299 y ocupó la penúltima posición, mientras que Valtteri Bottas cerró la clasificación en el puesto 22. Con solo una hora de entrenamientos por el formato Sprint, las escuderías tendrán poco margen para ajustar sus monoplazas antes de las sesiones competitivas.
¿A qué hora inicia la Qualy del GP de Singapur F1 2026 hoy 10 de octubre y cómo salen?
La clasificación del Gran Premio de Singapur 2026 comenzará este sábado 10 de octubre a las 07:00 horas, tiempo del centro de México. La sesión determinará las posiciones de salida para la carrera principal del domingo en Marina Bay.
La parrilla para esta clasificación se definirá con base en el orden de salida de la sesión, mientras que los pilotos buscarán marcar sus mejores tiempos para colocarse en los primeros lugares. Checo Pérez intentará recuperarse después de su resultado en las prácticas y mejorar el rendimiento de Cadillac.
Inicia la clasificación del Gran Premio de Singapur
La Fórmula 1 continúa su actividad en el circuito urbano de Marina Bay con la clasificación del Gran Premio de Singapur 2026, una sesión clave para definir la parrilla de salida de la carrera principal del domingo. El fin de semana tiene un ingrediente adicional, ya que será el último de la temporada con formato Sprint, lo que reduce el tiempo de preparación para las escuderías.
Sergio ‘Checo’ Pérez afronta una nueva oportunidad con Cadillac en un trazado donde ya sabe lo que significa ganar. El mexicano se impuso en Singapur en 2022 con Red Bull, pero su inicio en esta edición fue complicado: terminó en la penúltima posición de la única práctica libre, con un tiempo de 1:35.299. Su compañero Valtteri Bottas finalizó en el lugar 22.