Qualy Gran Premio de Singapur F1 2026, en directo Checo Pérez: ¿Quién gana la Clasificación de Fórmula 1 hoy?

¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Singapur F1 2026? Canales de TV y online

En México, la clasificación del Gran Premio de Singapur 2026 podrá seguirse a través de Sky Sports, izzi y F1 TV Pro, plataforma oficial que ofrece las sesiones de Fórmula 1 en vivo.

La actividad en Marina Bay representa una nueva prueba para Checo Pérez y Cadillac, mientras los principales contendientes buscan posicionarse en la parrilla. En el campeonato, Kimi Antonelli llega como líder con 320 puntos, seguido por George Russell con 236 y Lewis Hamilton con 214.

Sigue toda la actividad de la clasificación del Gran Premio de Singapur 2026, los tiempos de los pilotos y el desempeño de Checo Pérez en el minuto a minuto de Claro Sports.