Manchester United vs Tottenham en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 6

Manchester United recibe al Tottenham en Old Trafford: los Red Devils están en la posición 12, mientras que los Spurs van último de la Premier League

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¿A qué hora inicia el Manchester United vs Tottenham hoy 10 de octubre de 2026?

El Manchester United recibe al Tottenham Hotspur este sábado 10 de octubre en Old Trafford, en un partido correspondiente a la jornada 6 de la Premier League que enfrenta a dos equipos necesitados de puntos para mejorar su posición en la tabla. Los Red Devils ocupan el puesto 12 con cinco unidades, ocho goles a favor y ocho en contra, cifras que reflejan sus problemas para encontrar regularidad bajo la dirección de Michael Carrick. Tras el empate 1-1 ante el Fulham, el conjunto de Manchester necesita una victoria que le permita recuperar confianza, corregir sus desajustes defensivos y acercarse a la pelea por los puestos europeos.

Por su parte, el Tottenham Hotspur llega a este compromiso en el último lugar de la clasificación, con apenas dos puntos después de cinco partidos, dos goles anotados y ocho recibidos. El equipo de Roberto De Zerbi no ha encontrado soluciones para resolver sus dificultades ofensivas, mientras que las bajas en ataque complican la aplicación de su propuesta futbolística. Ante este panorama, los Spurs necesitan una reacción inmediata para abandonar el fondo de la tabla y evitar que la distancia con sus rivales aumente desde las primeras jornadas. El encuentro representa una oportunidad para que ambos clubes cambien el rumbo de su temporada, aunque sus problemas de funcionamiento anticipan un partido en el que la eficacia frente al arco y la solidez defensiva pueden marcar la diferencia.

México: 10:30 horas.

Centroamérica: 10:30 horas.

Estados Unidos: 12:30 horas ET, 09:30 horas PT.

Colombia: 11:30 horas.

Argentina: 13:30 horas.

Alineaciones probables del Manchester United vs Tottenham para la jornada 6, al momento

Los planteamientos tácticos para el duelo entre Manchester United y Tottenham representan una incógnita después de la última fecha FIFA, un periodo que pudo dar margen a ambos entrenadores para evaluar alternativas y corregir los problemas de sus equipos. Michael Carrick deberá decidir si mantiene el 4-2-3-1, un sistema que todavía no ofrece los resultados esperados en un conjunto que atraviesa un bache futbolístico. La clave para los Red Devils estará en mejorar la conexión entre el doble pivote y la línea de tres mediapuntas, además de encontrar mayor profundidad por las bandas y presencia en el área rival. Si el equipo pierde fluidez en la circulación, el aislamiento de sus delanteros podría convertirse en un problema ante un rival que necesita recuperar confianza y orden defensivo.

Por su parte, Roberto De Zerbi también afronta la necesidad de ajustar el funcionamiento del Tottenham, último de la clasificación y obligado a encontrar respuestas para revertir su situación. El técnico podría apostar por un 4-2-3-1, lo que daría lugar a un duelo de sistemas espejo, con el control del mediocampo y la ocupación de los espacios entre líneas como factores determinantes. Sin embargo, la similitud de los esquemas no implicaría un desarrollo idéntico: la presión tras pérdida, la altura de los laterales y la velocidad de las transiciones podrían marcar diferencias. Ambos equipos necesitan corregir sus deficiencias sin perder capacidad ofensiva, por lo que la elección de los titulares y los ajustes durante el encuentro tendrán un peso especial en un partido que representa una oportunidad para cambiar la dinámica de la temporada.

Manchester United: Senne Lammens, Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Youri Tielemans, Kobbie Mainoo, Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford y Matheus Cunha.

Senne Lammens, Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Youri Tielemans, Kobbie Mainoo, Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford y Matheus Cunha. Tottenham: Antonín Kinský, Archie Gray, Tosin Adarabioyo, Marcos Senesi, Destiny Udogie, Sandro Tonali, Rodrigo Bentancur, Savinho, Mohammed Kudus, Omar Marmoush y Dominic Solanke

¿Dónde ver el Manchester United vs Tottenham en vivo? Canales de TV y streaming online

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