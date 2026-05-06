Oficial: Inter de Bogotá vs Atlético Nacional no se jugará en El Campín

En un comunicado, el equipo capitalino reclamó por la decisión. Por ahora, la Comisión solo le permite disputar el encuentro en Techo.

Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. – Vizzor Image.

Hay novedades en el fútbol colombiano. A pocos días de los cuartos de final, en la fase de Playoff, Inter de Bogotá y Atlético Nacional se jugarán un boleto por la siguiente ronda. Hay revuelo por la petición del uso del Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’, lógicamente para más capacidad de público y contar con más ingresos en boletería por la presencia de hinchas ‘Verdolagas’.

Faltando tres días para el cotejo, no había una sede definida. A pesar de la intención por contar con El Campín como sede, no hay más forma que usar el Estadio Metropolitano de Techo sin presencia de afición visitante. En un comunicado, emitido en el mediodía de este miércoles, la institución lanzó su queja hacia la Comisión por la medida.

“Internacional de Bogotá expresa su profunda preocupación frente a la decisión de no autorizar nuestro partido ante Atlético Nacional en El Campín y permitir únicamente, de manera temporal, la realización del encuentro en Techo sin ingreso de hinchada visitante”, rezó de entrada el comunicado.

Como institución, respetamos a las autoridades y agradecemos especialmente la disposición y el acompañamiento de la Policía Nacional durante todo este proceso. Sin embargo, no compartimos una decisión que consideramos contraria al espíritu del fútbol, al desarrollo de la industria del entretenimiento y a la visión de una Bogotá moderna, abierta y competitiva. Desde el inicio de este proyecto hemos trabajado por construir una experiencia segura, familiar e incluyente para hinchas locales y visitantes”, complementó.

Comunicado oficial.



Agradecemos el apoyo brindado de la @FCF_Oficial , la @Dimayor y sus clubes afiliados. pic.twitter.com/MNVaisN7XF — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) May 6, 2026

Por ahora, no se descarta la elección de otra sede fuera de Bogotá para la celebración del compromiso.

Programación de los cuartos de final (ida)

Sábado 9 de mayo

4:00 p.m. | Internacional de Bogotá vs Atlético Nacional | Estadio Metropolitano de Techo (por ahora).

6:10 p.m. | Deportes Tolima vs Deportivo Pasto | Estadio Manuel Murillo Toro.

8:20 p.m. | América de Cali vs Independiente Santa Fe | Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Domingo 10 de mayo

6:10 p.m. | Once Caldas vs Junior | Estadio Palogrande Manizales.

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