Lesión Luka Doncic: ¿Volverá a las canchas ante Oklahoma City Thunder?

El esloveno habla tras el Juego 1 y actualiza sobre la recuperación del desgarro que sufrió en abril, que complicaría su vuelta para la segunda ronda de los Playoffs

Luka Doncic | Kenneth Richmond / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Luka Doncic se desgarró el 2 de abril ante el Oklahoma City Thunder. Desde entonces, el esloveno no había hablado. Para apurar la recuperación de su lesión, viajó a España para ser tratado por los médicos del Real Madrid. Los Lakers ganaron su serie de primera ronda de los Playoffs ante los Houston Rockets sin el líder anotador de la NBA, pero todo apunta a que no regresaría para esta ronda.

Doncic habló durante el entrenamiento el día previo al Juego 2 y reveló que el tiempo estimado de recuperación era de ocho semanas, por lo que luce complicado que pueda jugar en la serie ante el Thunder, aún si se extendiera al máximo.

“El día que hicimos la resonancia, el doctor dijo 8 semanas. Estoy tratando todo en este proceso. Vamos por buen camino, pero al inicio me dijeron 8 semanas”, dijo el esloveno.

Bajo esa línea de tiempo, el regreso se esperaría hasta inicio de junio. La semifinal de conferencia entre Lakers y Thunder se jugará cada 48 horas. Terminaría, si se va a un Juego 7, el lunes 18 de mayo, dos semanas antes de los dos meses estimados de baja de Doncic.

“Es muy frustrante. No sé si la gente lo entienda que solo quiero jugar básquetbol, más ahora, que es el momento más lindo. Ha sido muy difícil tener que ver los juegos”.

Doncic dio a conocer que ya está corriendo y que la evolución es favorable, pero todavía no recibe la luz verde de participar en entrenamientos con contacto.

“Me siento bien. Es una lesión distinta a las que he tenido. Es la segunda vez que me lesiono la corva, la primera fue a finales de enero. Ha tardado más. Hago todo lo que está en mis manos, todo lo que debo de hacer. Los doctores dijeron ocho semanas en el diagnóstico. Voy día a día, sintiéndome mejor”.

Luka Doncic’s first press conference since he injured his hamstring on April 2. He said his timeline to return to the #Lakers was 8 weeks. He’s ramping up. But still a ways to go. pic.twitter.com/Qux41bcTO0 — Michael J. Duarte (@michaeljduarte) May 6, 2026

Sobre las casi dos semanas que estuvo en España, Doncic aseguró que fue solo por temas médicos. Recibió un tratamiento de cuatro inyecciones de plasma rico en plaquetas, con cuatro días entre aplicaciones, y no por alguna otra razón, como se especuló en algunos medios en los días previos.

“Los doctores de los Lakers y todos estuvieron de acuerdo en que fuera, con personas con las que trabajé antes. Estuve tanto tiempo ahí porque me inyectaron cuatro veces, con cuatro días entre inyecciones“.

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