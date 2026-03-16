Posibles alineaciones de Millonarios vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

El Embajador viene de ganarle al Verdolaga en la fase preliminar de Copa Sudamericana hace menos de dos semanas.

Millonarios y Atlético Nacional tienen el partidazo de la jornada.

Se juega uno de los clásicos de grandes del fútbol colombiano. Es momento para que Millonarios reciba a Atlético Nacional en la jornada 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. El antecedente está fresco, pues el Embajador venció en su visita al Verdolaga por la fase preliminar de la Copa Sudamericana hace menos de dos semanas.

Alineación de Millonarios para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I

Así forma Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Carlos Darwin Quintero, Mateo García; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos.

Alineación de Atlético Nacional para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I

Así forma Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Juan Rengifo, Matheus Uribe; Nicolás Rodríguez, Alfredo Morelos y Marlos Moreno. DT: Diego Arias.

¿Cómo y dónde ver Millonarios vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay 2026-I?

Al tratarse de uno de los clásicos entre grandes del fútbol colombiano, este partido se verá únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+ y por la plataforma de streaming de Win Play. El duelo arrancará a las 8:30 p.m. de este martes.

Últimos partidos de Millonarios

14.03.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Millonarios.

09.03.2026 | Millonarios 2-0 Cúcuta Deportivo.

04.03.2026 | Atlético Nacional 1-3 Millonarios.

26.02.2026 | Millonarios 5-1 Deportivo Pereira.

21.02.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Millonarios.

Últimos partidos de Atlético Nacional

10.03.2026 | Atlético Nacional 2-0 Llaneros

10.03.2026 | Junior 0-4 Atlético Nacional.

07.03.2026 | Águilas Doradas 1-2 Atlético Nacional.

04.03.2026 | Atlético Nacional 1-3 Millonarios.

01.03.2026 | Deportes Tolima 1-0 Atlético Nacional.

Te puede interesar