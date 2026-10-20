¿Estará Isaac del Toro? La MexTour recorrerá México de Veracruz a CDMX con esa gran incógnita

Bernardo de la Garza asegura que ya se le hizo la invitación a la UAE para la posible participación de Isaac del Toro

Isaac del Toro, la gran duda de la MexTour. | Imago 7

Promisorio 2027 espera al ciclismo mexicano. Durante el mes de enero habrá una serie de competencias importantes en la que destaca el regreso de la Vuelta a México, ahora llamada Mex Tour categoría 2.1 (19-23 enero), que antes tendrá un gran aperitivo como el Campeonato Nacional en Guadalajara (8-10 enero) y la primera carrera de un día conocida como Clásica de la República (17 enero).

Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista de México, adelantó cual pudiera ser el recorrido de la Mex Tour que vuelve luego de 12 años de ausencia. “La idea es, la carrera de un día va a ser en la Ciudad de México, eso es una realidad, es un hecho, eso ya no cambia y la etapa final también será en la Ciudad de México, pero se plantea la ruta arranque en Veracruz y estamos viendo dónde hay los apoyos y la logística que se requiere en un evento de esta magnitud, para ver si pasa por Puebla, por Tlaxcala, si nos da tiempo y oportunidad de bajar a Morelos, quizá Estado en México. Entonces por esta zona es donde se va a llevar a cabo el Mex Tour”.

De la Garza, explicó que la presencia de Isaac del Toro en la competencia aún no es segura, pues dependerá exclusivamente del UAE, el mejor equipo del mundo, al cual ya se le extendió la invitación.

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“Eso lo tiene que valorar su equipo. Primero tendría el UAE que confirmar que viene, luego ver con quién viene. Eso tiene que ver con los compromisos de patrocinadores, con las carreras que hay en otros lugares geográficos, porque hay algunas carreras en Asia y ellos tienen patrocinadores y compromisos ahí. Hay que ver si tienen oportunidad de venir, ojalá. La invitación ya está circulada, por supuesto, y las conversaciones con el equipo también, esperemos que puedan estar, no sabemos todavía, y si están, pues ellos definirán con qué corredores, eso va a depender en qué estado de forma están en ese momento, cuáles son los objetivos de corto, mediano y largo plazo de cada corredor”.

Agregó que sería genial ver correr al de Ensenada en tierras mexicanas por el furor que ha causado en su corta, pero brillante carrera.

“El UAE ha hecho un espléndido trabajo con Isaac del Toro, lo han cuidado, yo creo que eso se agradece, hay otros equipos que ponen a sus corredores jóvenes a correr muchas carreras, y a Isaac lo han llevado me parece que de una manera excepcional, así que si dicen que su calendario no incluye tal o cual carrera, pues lo harán pensando en lo mejor para Isaac y yo creo que todos queremos lo mejor para Isaac, entonces si está en México, sería porque eso es lo mejor para él, y si no está, es porque no es lo mejor para él”, apuntó el directivo.

Por otra parte, en los últimos días de enero (26 al 31) se realizará el Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista en Xalapa, Veracruz.

“La verdad es que sí va a estar de locos y vamos a andar a tope, pero bueno, era la ventana de oportunidad que había y, o la aprovechas o quién sabe si después la vuelvas a tener. Conseguir las cosas es difícil, pero ejecutarlas es más difícil. Así que ahora nos implica una gran responsabilidad y mucho trabajo”, finalizó Bernardo de la Garza en entrevista para Claro Sports.