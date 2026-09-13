Famalicao vs Sporting CP en vivo la Liga de Portugal 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 6

El Famalicao de Pato Salas recibe al Sporting de Portugal, que busca extender su dominio reciente ante el conjunto local

El Famalicao y el Sporting CP se enfrentan este domingo 13 de septiembre en uno de los partidos de la jornada 6 de la Liga de Portugal 2026-27. El Estadio Municipal de Famalicao será el escenario del duelo entre el conjunto de Pato Salas y uno de los principales candidatos al título.

Los leones llegan al compromiso después de vencer 3-1 al Galatasaray en su debut en la Champions League, por lo que tendrán que responder a la exigencia de disputar competencias continentales sin perder terreno en la carrera por el título lusitano.

Para el cuadro local, el encuentro también representa una nueva oportunidad para darle minutos al delantero mexicano. Famalicao intentará romper una racha negativa ante Sporting, que ha ganado los últimos ocho enfrentamientos de liga entre ambos equipos y parte como favorito para quedarse con los tres puntos.

Horario y dónde ver Famalicao vs Sporting Lisboa hoy 13 de septiembre en la jornada 6 de la Liga de Portugal

El partido entre Famalicao y Sporting se disputa este domingo 13 de septiembre a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Municipal de Famalicao.

La transmisión se podrá seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, incluyendo el sitio web, el canal oficial de YouTube y la aplicación móvil. También estará disponible mediante Claro Video y los canales de Prime Video, además de Claro Sports por Totalplay y Dish en México.

Últimos resultados del Famalicao vs Sporting Lisboa en la Liga de Portugal

El historial reciente ha sido completamente favorable para Sporting, que ha ganado sus últimos ocho partidos de Liga de Portugal frente al Famalicao. El enfrentamiento más reciente terminó con victoria 1-0 de los Leones el pasado 15 de febrero. Estos son los últimos cinco resultados entre ambos:

15 de febrero de 2026: Sporting 1-0 Famalicao

Sporting 1-0 Famalicao 13 de septiembre de 2025: Famalicao 1-2 Sporting

Famalicao 1-2 Sporting 15 de marzo de 2025: Sporting 3-1 Famalicao

Sporting 3-1 Famalicao 26 de octubre de 2024: Famalicao 0-3 Sporting

Famalicao 0-3 Sporting 16 de abril de 2024: Famalicao 0-1 Sporting

La última victoria del Famalicao ante Sporting en la Liga de Portugal se remonta al 3 de marzo de 2020, cuando se impuso 3-1 como local.

Te puede interesar