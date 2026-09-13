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Elversberg vs Bayern Munich en vivo la Bundesliga 2026: resultado y goles de la jornada 3

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Elversberg y Bayern Munich por la tercera jornada de la Bundesliga.

Elversberg recibe en su casa al Bayern Múnich por la fecha 3 de la Bundesliga
Elversberg vs Bayern Munich, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora inicia el Elversberg vs Bayern Munich, hoy 13 de septiembre de 2026?

El partido válido por la tercera jornada de la Bundesliga 2026-2027 que se llevará cabo en el URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, dará inicio a partir de las 10:30 de la mañana, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 9:30 de la mañana.

Alineaciones del Elversberg vs Bayern Munich para la jornada 3, al momento

  • Elversberg: Nicolas Kristof; Jan Gyamerha, Lukas Pinckert, Maximilian Rohr, Lasse Gunther; Felix Keidel, Lukasz Poreba; Lukas Petkov, Francis Onyeka, Cole Campbell y David Mokwa. DT: Pascal Bieler.
  • Bayern: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Kim Min-Jae, Jonathan Tah, Nathaniel Brown; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Luis Díaz, Ismael Saibari, Michael Olise y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

¿Dónde ver el Elversberg vs Bayern Munich en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido entre el actual cuarto y quinto equipo de la tabla de posiciones de la Bundesliga se podrá sintonizar a través de la pantalla de Disney+. Así mismo, la señal de Telemundo y Sling también contarán con la transmisión del partido.

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