Elversberg vs Bayern Munich en vivo la Bundesliga 2026: resultado y goles de la jornada 3
En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Elversberg y Bayern Munich por la tercera jornada de la Bundesliga.
¿A qué hora inicia el Elversberg vs Bayern Munich, hoy 13 de septiembre de 2026?
El partido válido por la tercera jornada de la Bundesliga 2026-2027 que se llevará cabo en el URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, dará inicio a partir de las 10:30 de la mañana, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 9:30 de la mañana.
Alineaciones del Elversberg vs Bayern Munich para la jornada 3, al momento
- Elversberg: Nicolas Kristof; Jan Gyamerha, Lukas Pinckert, Maximilian Rohr, Lasse Gunther; Felix Keidel, Lukasz Poreba; Lukas Petkov, Francis Onyeka, Cole Campbell y David Mokwa. DT: Pascal Bieler.
- Bayern: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Kim Min-Jae, Jonathan Tah, Nathaniel Brown; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Luis Díaz, Ismael Saibari, Michael Olise y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.
¿Dónde ver el Elversberg vs Bayern Munich en vivo? Canales de TV y streaming online
El partido entre el actual cuarto y quinto equipo de la tabla de posiciones de la Bundesliga se podrá sintonizar a través de la pantalla de Disney+. Así mismo, la señal de Telemundo y Sling también contarán con la transmisión del partido.