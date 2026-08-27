Joshua Tarling abandona la Vuelta a España 2026 tras días marcados por el dolor

Joshua Tarling dice adiós a la Vuelta a España 2026. Netcompany INEOS aún no confirma el motivo de su abandono tras cinco etapas disputadas.

Josgua Tarling no sigue en la Vuelta | Reuters.

La Vuelta a España 2026 perdió a uno de los corredores que más había conmovido al pelotón durante los primeros días de competencia. Joshua Tarling, ciclista galés del Netcompany INEOS, abandonó la carrera alrededor de la sexta etapa, poniendo fin de manera prematura a una participación marcada por una difícil situación personal. Hasta el momento, el equipo no ha confirmado las razones exactas de su retirada.

El británico había comenzado la ronda española con una destacada actuación en la contrarreloj inaugural de 9,4 kilómetros en Mónaco. Tarling terminó tercero, a solo cuatro segundos de Tadej Pogacar, después de haber ocupado durante algunos minutos el primer lugar provisional. Además, aquel resultado le permitió enfundarse el maillot blanco como mejor joven de la clasificación.

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Una Vuelta marcada por el dolor personal

La presencia de Tarling en la Vuelta estuvo en duda hasta pocos días antes del inicio de la carrera. El corredor de 22 años decidió competir después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida, tras el fallecimiento de su hermano menor, Finlay, de 19 años, en un accidente ocurrido durante la Volta a Portugal.

El dolor de la familia aumentó pocos días después con la muerte de Gerald, abuelo de Joshua y Finlay. Pese a la difícil situación, Tarling tomó la decisión de estar en la salida de la Vuelta a España como una manera de honrar a su hermano, contando con el respaldo de sus padres y de su equipo, conscientes de que Finlay sentía un enorme orgullo por la carrera de Joshua.

El desgaste comenzó a pasar factura

Después de su brillante estreno en Mónaco, Tarling comenzó a ceder tiempo en las siguientes jornadas. En la etapa 2 perdió 1:41 en la llegada en alto a Manosque, posteriormente atravesó la tercera fracción neutralizada y volvió a perder terreno en Andorra. En la quinta etapa completó la jornada dentro del último grupo, a 10:46 del ganador Matthew Brennan.

Antes del inicio de la competencia, el director deportivo del Netcompany INEOS, Geraint Thomas, había dejado claro que el simple hecho de comenzar la carrera no obligaba a Tarling a completar las tres semanas. El equipo entendía la compleja situación del ciclista y estaba dispuesto a respaldar cualquier decisión que tomara durante el desarrollo de la ronda española.

Thomas también reconoció que no existía una manera correcta o incorrecta de afrontar un momento tan doloroso. Por eso, desde el entorno del equipo se había contemplado la posibilidad de que Tarling decidiera regresar a casa si sentía que continuar en competencia no era la mejor decisión para él.

Hasta ahora, Netcompany INEOS no ha precisado si el abandono de Joshua Tarling se produjo por una lesión, enfermedad o por otra circunstancia. Lo cierto es que su Vuelta a España 2026 terminó después de cinco etapas completadas, cerrando una participación breve, pero profundamente emotiva, en la que el galés dejó una imagen de fortaleza al tomar la salida en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida.

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