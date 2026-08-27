Vuelta a España 2026, etapa 7: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 28 de agosto

Esta fracción será un momento de cuidado para los equipos, pues la meta se ubicará en una estación de esquí.

Horario de la Etapa 7, Vuelta a España 2026.

Está por cumplirse una semana desde que la Vuelta a España 2026 comenzó su recorrido. El trazado montañoso ya ha venido haciendo presencia y la fracción de este viernes va a tener varios ascensos que podrían traer grandes emociones. Además, habrá que prestar atención al factor climático, en caso de que obligue a algún cambio de última hora en el itinerario.

En especial, esta fracción requerirá de la logística de los equipos para evitar contratiempos y cuidar la salud de sus deportistas, pues tiene la llegada en una zona nevada, lo cual siempre es un riesgo en cuanto a los resfriados. Tadej Pogacar ha venido liderando la clasificación con holgura desde el inicio de esta edición y se sigue viendo como el más fuerte del pelotón.

¿A qué hora empieza la etapa 7 de la Vuelta a España 2026?

La organización programó esta etapa para tener su salida neutralizada a la 1:40 p.m. locales. Con el cambio de huso para los países del continente americano, es necesario hacer una resta de horas según la zona en donde la persona esté. La duración que se estima, pero que podría cambiar según diversos factores, es de unas cuatro horas y media hasta la llegada a meta.

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A partir de lo anterior, la fracción iniciará cuando el reloj marque en Colombia las 6:40 a.m. (GMT -5). De otro lado, el horario para México es una hora menos (GMT-6). Como hay varios puertos de montaña, habrá que ver qué ritmo ponen los ciclistas y si hay alguna incidencia con la ruta o el clima.

¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la etapa 7, hoy 28 de agosto?

La jornada arrancará en Vall d’Alba, municipio de la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana. Va a tener dos puertos de tercera categoría y otro par de segunda. El reto más desafiante será justamente para llegar a la meta con el pico montañoso de primera clase en Aramón Valdelinares, que es una estación de esquí ubicada en la provincia de Teruel y hace parte de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Etapa 7 de la Vuelta a España 2026. – www.lavuelta.es.

¿Quién transmite en vivo la Vuelta a España 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

Existen diversas opciones para ver la carrera. La Vuelta a España 2026 podrá seguirse en vivo en Colombia a través de Caracol Televisión y RCN, en señal abierta, además de las alternativas disponibles en ESPN, Disney+ y la aplicación Ditu. Para el resto de Latinoamérica, la competencia contará con transmisión por ESPN en televisión y estará disponible de manera online mediante Disney+.

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