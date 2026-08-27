Sebastián Molano cambia de equipo: correrá en las filas del Lotto-Intermarché

Juan Sebastián Molano ya tiene nuevo equipo para las próximas temporadas. El colombiano llega a Lotto-Intermarché con el sueño de correr el Tour de Francia.

Sebastián Molano deja el UAE Team Emirates | Lotto Intermarché.

El ciclismo colombiano vuelve a tener novedades importantes de cara a las próximas temporadas. Juan Sebastián Molano dejará el UAE Team Emirates-XRG después de ocho años para convertirse en nuevo corredor del Lotto-Intermarché, equipo WorldTeam belga con el que firmó un contrato por las dos próximas temporadas, hasta finales de 2028.

Juan Sebastián Molano joins Lotto-Intermarché 💥



We are delighted to welcome the Colombian sprinter, Grand Tour stage winner, pride of Paipa 🇨🇴



"I'm excited to explore new horizons after 8 years in the same environment. I believe joining Lotto-Intermarché will give me even more… pic.twitter.com/64t7YER5xv — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) August 27, 2026

El velocista colombiano, de 31 años, llegará a su nuevo equipo con una amplia experiencia en el máximo nivel del ciclismo internacional y 28 victorias profesionales en su palmarés. Su triunfo más reciente fue el pasado 7 de febrero, cuando se impuso en la primera etapa del Tour de Omán, demostrando nuevamente sus condiciones para disputar finales al sprint.

Molano busca un nuevo impulso en su carrera

Nacido en Paipa, Boyacá, el 4 de noviembre de 1994, Molano comenzó su trayectoria profesional en 2015 con el Team Colombia. Un año después pasó al Manzana Postobón, escuadra en la que permaneció durante tres temporadas y consiguió nueve victorias antes de dar el salto al WorldTour en 2019 con UAE Team Emirates.

Ahora, después de ocho temporadas dentro del mismo entorno, el colombiano considera que es el momento indicado para afrontar un nuevo desafío. “Después de ocho años en el mismo entorno, creo que este cambio me vendrá muy bien”, aseguró Molano, quien considera que un equipo diferente puede elevar nuevamente su motivación para seguir compitiendo por resultados.

Durante los últimos años, el velocista ha dejado importantes actuaciones en el calendario internacional. Entre sus triunfos más destacados aparecen la Brugge-De Panne, el Grand Prix de Denain y diferentes etapas de carreras como la Vuelta a España y el UAE Tour, resultados que respaldan su llegada al conjunto belga como una de sus principales cartas para los finales rápidos.

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Un velocista puro y el sueño del Tour de Francia

En Lotto-Intermarché, Molano espera recuperar plenamente su rol como velocista y contar con mayores oportunidades para buscar victorias. El colombiano también destacó su ilusión por competir con una escuadra belga y recordó que desde pequeño tuvo como referente al histórico velocista alemán André Greipel, uno de sus grandes ídolos.

Además, su llegada al conjunto belga podría abrirle una nueva posibilidad que todavía no ha podido concretar en su carrera: disputar el Tour de Francia. Molano reconoció que participar en la ronda gala es uno de sus grandes sueños y una motivación adicional para afrontar sus próximas temporadas. “También sueño con el Tour de Francia, en el que nunca he participado”, manifestó.

La llegada del colombiano también fue valorada por Jean-François Bourlart, director general de Lotto-Intermarché, quien destacó especialmente su velocidad, experiencia y capacidad para posicionarse en los momentos decisivos de una carrera. El dirigente considera que Molano encaja con el perfil que buscaba la escuadra para fortalecer su bloque de velocistas.

Con este movimiento, Lotto-Intermarché apuesta por un corredor experimentado para reforzar sus opciones en los sprints, mientras que Molano afrontará una nueva etapa después de ocho años en UAE Team Emirates-XRG. El colombiano tendrá ahora el reto de adaptarse a su nuevo equipo y volver a demostrar que está entre los grandes velocistas del pelotón internacional, con el sueño de estrenarse algún día en el Tour de Francia.

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