El gesto de Isaac del Toro que conmovió tras la caída de Fernando Gaviria en el Tour de Francia 2026

El mexicano retiró bicicletas del camino después del accidente que dejó al velocista colombiano con una fractura de clavícula

Isaac del Toro y su gesto en el Tour de Francia 2026 | Reuters

Isaac del Toro protagonizó una muestra de compañerismo durante el cierre de la etapa 12 del Tour de Francia 2026, después de la caída colectiva registrada en los últimos 300 metros. El ciclista mexicano no estuvo involucrado en el accidente, pero se detuvo para ayudar a despejar la zona.

La caída ocurrió durante la preparación del sprint final y afectó a Fernando Gaviria y a varios corredores que avanzaban dentro del grupo. El colombiano buscaba un espacio por el costado izquierdo de la vía cuando tuvo contacto con un integrante del Bahrain-Victorious y terminó sobre el pavimento.

El incidente dejó bicicletas y ciclistas distribuidos sobre la carretera, situación que obligó a frenar al grupo que avanzaba por detrás. Del Toro circulaba en ese sector del pelotón, por lo que alcanzó a detenerse sin sufrir golpes ni quedar atrapado en la caída.

Ante la cantidad de material que bloqueaba el camino, el corredor del UAE Team Emirates-XRG descendió de su bicicleta y comenzó a levantar algunas de las unidades tiradas. El mexicano las trasladó hacia un costado para liberar espacio y facilitar el paso de los demás competidores.

La acción se produjo mientras los equipos médicos y auxiliares acudían a atender a los corredores afectados. Del Toro permaneció unos momentos en la zona antes de continuar hacia la meta junto con el resto del grupo que había sido frenado por el accidente.

Gaviria consiguió terminar el recorrido con ayuda de uno de sus compañeros, aunque mostró molestias en la zona de la clavícula. Posteriormente salió del vehículo médico y los estudios confirmaron que sufrió una fractura.

El corredor del Caja Rural-RGA Seguros quedó fuera del Tour de Francia 2026 debido a la lesión. Su equipo informó que necesitará pasar por el quirófano, por lo que no podrá continuar dentro de la competencia.

Del Toro evitó consecuencias físicas y completó la jornada después de colaborar en el retiro de las bicicletas. El gesto quedó registrado durante una definición ganada por Tim Merlier y marcada por el accidente que terminó con la participación de Gaviria en la ronda francesa.

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