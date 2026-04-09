¡Ya piensa en volver! Isaac del Toro manda mensaje de fortaleza tras su caída en la Vuelta al País Vasco

El mexicano confirma su abandono en la Itzulia tras caída. El mexicano prioriza su recuperación y apunta a volver fuerte rumbo a próximas competencias

El mexicano se mantiene positivo a pesar del percance | MARCO BERTORELLO / AFP

Isaac del Toro vivió un golpe duro en la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco 2026, pero su reacción pública dejó claro que no piensa quedarse detenido demasiado tiempo. El ciclista mexicano, que había llegado a la Itzulia como líder del UAE Team Emirates-XRG tras sus títulos en el UAE Tour y la Tirreno-Adriático, abandonó la carrera después de una caída en la jornada disputada en Basauri, en un revés que frenó de forma inesperada un notable arranque de carrera.

La escena encendió las alarmas por completo. Del Toro sufrió el accidente cuando todavía quedaba un largo tramo por recorrer, intentó seguir sobre la bicicleta, pero el dolor terminó por impedirle continuar. La imagen del mexicano bajándose con dificultad confirmó que no se trataba de un percance menor, y horas después su equipo hizo oficial que no seguiría en competencia dentro del certamen vasco.

El parte médico terminó de confirmar la magnitud del problema. El UAE Team Emirates informó que Isaac del Toro presenta una rotura en el músculo del muslo derecho, además de varias abrasiones, por lo que será sometido a exámenes complementarios bajo supervisión médica. Por ahora, el equipo no ha fijado una fecha oficial para su regreso, así que el enfoque inmediato pasa por la recuperación y por evaluar la evolución de la lesión en los próximos días.

Lejos de caer en el dramatismo, el mexicano eligió un tono de serenidad y esperanza en sus primeras palabras tras el accidente. Del Toro dejó un mensaje que refleja entereza en uno de los momentos más complicados de su temporada: “Tengo que ser positivo después de todo y agradecer que no fue lo peor que pudo pasar y que, a pesar de todo, estaré bajo control por unas semanas, gracias a todos por sus mensajes, su atención y por creer en mí. No puedo esperar para volver, gracias a todos por sus buenos deseos, trataré de volver muy pronto y muy fuerte.”

La publicación también tuvo espacio para el agradecimiento al grupo que lo rodea dentro del pelotón. En otro fragmento de su mensaje, el ensenadense mostró cercanía con su equipo y subrayó el respaldo recibido en medio del mal momento: “Gracias a mis compañeros por la moral y por estar siempre conmigo en las buenas y en las mejores.”

Ese mensaje confirma que la prioridad de Isaac del Toro no será acelerar plazos, sino recuperarse bien para volver en plenitud. La frase sobre estar “bajo control por unas semanas” encaja con el reporte del UAE Team Emirates, que ya anunció revisiones adicionales antes de definir el siguiente paso. La idea, entonces, no parece ser arriesgar, sino sanar correctamente para evitar que una lesión muscular comprometa el resto del calendario.

La caída llega en un momento especialmente sensible, porque Del Toro venía encendido y convertido en una de las cartas fuertes del ciclismo mundial en este 2026. Su presencia como jefe de filas en la Itzulia no era casualidad: había arrancado el año con victorias de enorme peso y con la confianza de un equipo que lo colocó al frente para pelear otra competencia de alto nivel. Por eso, el abandono duele, pero también deja ver el tamaño del camino que ya había construido antes del accidente.

Ahora, la mira apunta hacia adelante, confuturas competencias en su calendario 2026. Las Clásicas de las Ardenas ya están a la vuelta de la esquina, por lo que todo dependerá de cómo responda en esta fase de recuperación. El mensaje de Del Toro, sin embargo, deja una conclusión clara: el abandono en la Vuelta al País Vasco no cambia su ambición, solo obliga a hacer una pausa para volver “muy pronto y muy fuerte”.

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