Nairo Quintana acepta la decisión del Movistar, pero admite que soñaba con despedirse en La Vuelta

El Mundial de Ruta será la última carrera profesional de Nairo Quintana, quien no fue incluido por Movistar para disputar La Vuelta a España.

Nairo Quintana, ciclista colombiano | AFP.

Nairo Quintana no tendrá la despedida que imaginaba en las Grandes Vueltas. El ciclista colombiano quedó fuera de la nómina del Movistar Team para disputar La Vuelta a España, que se correrá del 22 de agosto al 13 de septiembre, una decisión que tomó por sorpresa al boyacense, quien se venía preparando desde hace varios meses para lo que esperaba fuera su última gran carrera en Europa.

El corredor de 36 años aspiraba a cerrar un capítulo especial de su trayectoria precisamente en la competencia que conquistó hace una década. Sin embargo, la dirección técnica del equipo español optó por otros corredores y Quintana, pese a reconocer que le habría gustado tener esa oportunidad, aseguró que respeta la decisión y continuará enfocado en los últimos objetivos de una carrera profesional que llegará a su final en 2026.

“Ahora a seguir pedaleando y mirando para adelante”

En diálogo con El VBar de AS Colombia, Nairo confirmó cómo recibió la noticia de su ausencia en La Vuelta. “Según la dirección técnica, han elegido a los que van a representar en La Vuelta y finalmente quedo por fuera. Ahora a seguir pedaleando y mirando para adelante con los objetivos para finalizar este año, que es el último año de mi carrera”, afirmó.

El colombiano aseguró que mantiene una buena relación con Eusebio Unzué y con Movistar Team, la escuadra con la que construyó gran parte de su historia en el ciclismo mundial. Para Quintana, la decisión debe entenderse dentro de las nuevas exigencias del deporte y las necesidades competitivas del equipo. “Solo tengo agradecimiento con el equipo por toda esta maravillosa historia que construimos juntos y que hace parte de la historia del deporte en Colombia”, señaló.

Nairo quería despedirse diez años después de conquistar La Vuelta

Quintana no escondió que La Vuelta representaba un escenario especial para poner fin a sus participaciones en las Grandes Vueltas. “Hace 10 años gané La Vuelta a España y me hubiera gustado despedirme allí”, explicó. No obstante, también reconoció que las decisiones deportivas responden a diferentes factores, entre ellos la necesidad de obtener resultados y puntos para el equipo.

El ciclista aseguró, además, que se encontraba en buenas condiciones y que había realizado su preparación junto al grupo del Movistar en Europa. Sin embargo, explicó que la elección final estuvo condicionada por el análisis de los rivales, las características de las etapas y la búsqueda de la mejor alineación posible para afrontar las tres semanas de competencia.

El Mundial será su última carrera como profesional

Aunque no estará en La Vuelta, Nairo Quintana ya tiene definido el escenario en el que pondrá punto final a su carrera como profesional. El colombiano confirmó que su última competencia será el Mundial de Ruta en Montreal, donde espera representar a Colombia y cerrar un ciclo que lo llevó a convertirse en uno de los grandes referentes del ciclismo nacional.

Después llegará el turno de celebrar junto a sus aficionados. En octubre, Quintana tendrá su Gran Fondo en Cartagena, un evento que promete reunir a figuras con las que compartió protagonismo durante su carrera, como Alberto Contador, Joaquim “Purito” Rodríguez y Samuel Sánchez. También anunció la presencia de Carlos Vives en una jornada que el boyacense espera convertir en una gran fiesta deportiva.

El futuro de Nairo Quintana estará ligado al ciclismo colombiano

Más allá de su retiro, Quintana tiene claro que no quiere alejarse del deporte que marcó su vida. Su intención es desarrollar proyectos que ayuden a formar nuevas generaciones de corredores y crear un camino que permita a jóvenes ciclistas colombianos crecer hasta llegar al profesionalismo y competir en Europa.

El boyacense también dejó abierta la posibilidad de aportar desde la parte directiva, convencido de que su experiencia y preparación académica pueden servir al desarrollo del deporte colombiano. Por ahora, Nairo afronta con tranquilidad el hecho de no estar en La Vuelta, una carrera que habría sido la despedida soñada de las Grandes Vueltas, pero mira hacia adelante con un último reto: despedirse del ciclismo profesional representando a Colombia en un Mundial.

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