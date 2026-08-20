De ‘Lucho’ Herrera a Nairo Quintana: los dos colombianos que conquistaron lo más alto del podio de la Vuelta a España

A pocos días de la Vuelta a España, repasamos la historia de ‘Lucho’ Herrera y Nairo Quintana en esta grande.

Nairo campeón de La Vuelta | Oscar Gonzalez / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Faltan tres días para que comience la edición 81 de la Vuelta a España, la última grande de la temporada del ciclismo internacional. Entre el palmarés de la carrera hay dos colombianos que lograron quedarse con la camiseta de líder, un hito que marcó dos épocas de los ‘Escarabajos’.

Por lo general la ronda ibérica sienta bien a los pedalistas ‘Cafeteros’. Son varios los que han hecho cosas importantes en el marco de esa competencia, pero solo Luis Herrera y Nairo Quintana consiguieron el primer puesto de la clasificación general. El primero en hacerlo fue el de Fusagasugá, mientras que después fue el boyacense.

El primer latinoamericano en ganar una gran vuelta

En 1987, ‘Lucho’ Herrera hizo historia al quedarse con el título de la Vuelta a España. Aparte de eso, su hito se agigantó más al convertirse en el primer latinoamericano en ganar una gran vuelta. En ese entonces el corredor militaba en el equipo Café de Colombia, escuadra que también abrió paso a las siguientes generaciones.

El fusagasugueño asumió el liderato de la carrera en la etapa 11 al ganar en los míticos ascensos de Lagos de Covadonga. El colombiano defendió la camiseta amarilla, que en esos años identificaba al líder, hasta el arribo a Madrid. La jornada tuvo 179 kilómetros de distancia y Herrera venció a Vicente Belda y a Sean Kelly, quienes completaron el podio de ese día.

En cuanto a la clasificación general, tras completarse la carrera ‘Lucho’ sobrepasó a Reimund Dietzen por 1’04”. El día de su triunfo de fracción también le arrebató el liderato. Laurent Fignon quedó en la tercera casilla a más de tres minutos del colombiano.

Nairo Quintana, el rey de España

Unos años después el turno fue para el boyacense, quien corría en ese momento para el Movistar Team. ‘Nairoman’ ya había logrado ganar el Giro de Italia y puso su mira en la ronda ibérica. Al igual que ‘Lucho’, una etapa que marcó la diferencia fue en Lagos de Covadonga en la décima jornada, pasando la meta en solitario.

En la fracción 15, junto a Alberto Contador, trabajaron juntos para demoler a Chris Froome, quien en ese entonces dominaba el pelotón. El español necesitaba descontar tiempos en la general, mientras que el colombiano aumentar la diferencia con respecto al británico.

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Tal vez a Alberto no le salieron los planes como pensaba, pero a Quintana sí y consiguió aumentar algo más de dos minutos. Gianluca Brambilla se impuso ese día. En la contrarreloj de la etapa 19 Froome metió un susto porque descontó más de dos minutos, pero no fue suficiente para pasar al corredor ‘Cafetero’.

Así las cosas, Nairo se quedó con el maillot de líder, que para ese 2016 ya era rojo. Chris fue segundo a 1’23” del de Cómbita y tercero fue nada más y nada menos que Esteban Chaves. Fabio Parra en 1989 fue subcampeón de la Vuelta a España y Francisco Rodríguez, Óscar de Jesús Vargas y Miguel Ángel López son otros de los que han hecho podio al igual que el ‘Chavito’.

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