Nairo Quintana sigue al alza: así terminó su presentación en la Vuelta a Burgos

El referente histórico del Movistar Team subió posiciones y cerró como 18° en la general de la ronda ibérica

Nairo Quintana | Marco Zac/NurPhoto/NurPhoto vía AFP.

Nairo Quintana sigue dando de qué hablar en la recta final de su carrera. Por ahora, demostró vigencia y combatividad en la Vuelta a Burgos, donde terminó como el mejor colombiano en la clasificación general. Ahora bien, logró escalar posiciones importantes justo en la etapa final, este sábado, en llegada a Lagunas de Neila.

En el reencuentro con la alta montaña, fue una jornada muy exigente que inició con cierta calma. Después de 137 kilómetros y un par de picos de montaña, el epílogo sobre la meta fue en ascenso de 8.4 kilómetros al 9.1%. Un cierre para quemar piernas en una cota de categoría especial.

Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) se consagró en la etapa reina, protagonizando una batalla vibrante con Oscar Onley (Netcompany INEOS) y Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team). Sin embargo, Gall, el tercero de la fracción, logró aguantar los ataques y se adueñó del título.

El corredor austriaco finalizó con un tiempo de 19:36:15, que lo acreditó como el mejor de la competencia. Onley le siguió los pasos a solo cinco segundos, muy cerca de robarle el trofeo, seguido de Giulio Ciccone (Lidl – Trek), a solo doce segundos del ganador.

Así cerraron los colombianos

Por lo menos en la etapa, Daniel Felipe Martínez fue el mejor cafetero del certamen, llegando a 1:09 del ganador en la 15° posición. Iván Ramiro Sosa fue 20° a 1:23, mientras que Nairo Quintana, el ciclista “bandera”, firmó una distancia de 1:27 para terminar en la 23° casilla. Eso le bastó para quedarse como el mejor ‘escarabajo’ de la general.

En total Nairo escaló ocho posiciones para terminar de 18°, dejando un buen balance. La distancia total, entre Gall y Quintana, fue de 3:49. Aunque no se logró un ‘top 10’, la legión cafetera arrojó un buen balance en la combatividad de la montaña, previo a lo que será la anhelada Vuelta a España.

Por lo pronto, la ronda ibérica tendrá su inicio el próximo 22 de agosto con una contrarreloj individual de 9 kilómetros en el principado de Mónaco, mientras que el final está pactado para el 13 de septiembre en Granada. Allí estará Quintana, quien se despedirá del 20 a 27 de septiembre en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, que se celebrará en Montreal (Canadá).

Resultados de los colombianos en la general de la Vuelta a Burgos

Posición Nombre Tiempo 18 Nairo Quintana (Movistar Team) +3:49 26 Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) +4:31 29 Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) +5:50 45 Brandon Rivera (Netcompany INEOS) +11:49 47 Diego Pescador (Movistar Team) +12:35

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