Colombianos en la Vuelta a España 2026: quiénes son y cuándo comienza la tercera grande del año

Cinco cafeteros dirán presente en la tercera grande del año, los más experimentados: Santiago Buitrago y Harold Tejada.

Colombianos en la Vuelta 2026 | AFP/ Reuters/ Claro Sports.

Este 22 de agosto comenzará una nueva edición de la Vuelta a España, la tercera y última gran vuelta de la temporada 2026. La carrera partirá desde Mónaco y se extenderá hasta el 13 de septiembre, con un recorrido de 21 etapas que llevará al pelotón por Mónaco, Francia, Andorra y España.

Como es habitual, la expectativa en Colombia estará puesta en los corredores nacionales, que esperan volver a ser protagonistas y tener una destacada presentación en la ronda ibérica. Sin embargo, una de las grandes noticias para el ciclismo colombiano es la ausencia de Nairo Quintana, quien tenía en esta competencia uno de los grandes objetivos de su última temporada como profesional. El Movistar Team habría decidido no incluir al boyacense en su nómina definitiva, pese a que el propio corredor había expresado su deseo de despedirse del ciclismo en esta carrera.

La Vuelta también tendrá como gran atractivo la presencia de Tadej Pogacar, máximo favorito para quedarse con el maillot rojo. El esloveno regresa a la competencia después de siete años y llega con la confianza de haber conquistado el Tour de Francia 2026, por lo que buscará cerrar su temporada de grandes vueltas con otro título.

Un triunfo de Pogacar en España tendría, además, un significado histórico. El corredor del UAE Team Emirates ya cuenta con victorias en el Giro de Italia y el Tour de Francia, por lo que conquistar la Vuelta le permitiría completar la llamada Triple Corona del ciclismo, es decir, ganar las tres grandes vueltas en su carrera. De conseguirlo, se convertiría en apenas el noveno corredor de la historia en alcanzar este selecto grupo y seguiría ampliando un palmarés que ya lo ubica entre las grandes figuras del ciclismo mundial.

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Colombianos que participarán en la Vuelta a España 2026

Colombia tendrá una representación de cinco corredores en la Vuelta a España 2026. La nómina cuenta con Harold Tejada, quien afrontará la carrera con el XDS Astana, además de Iván Ramiro Sosa, del Kern Pharma, y Juan Guillermo Martínez, del Picnic PostNL. Tejada llega con la expectativa de repetir o mejorar su destacada actuación de 2025, cuando terminó duodécimo en la clasificación general.

A ellos se suma Santiago Buitrago, del Team Bahrain Victorious, corredor con experiencia y capacidad para buscar protagonismo en las jornadas de montaña y Juan Felipe Rodríguez del EF Education-EasyPost. De esta manera, el país cafetero contará con un grupo interesante para afrontar las tres semanas de competencia y tratar de dejar nuevamente su sello en una de las carreras más importantes del calendario.

La gran expectativa, sin embargo, estaba puesta en la presencia de Nairo Quintana, quien esperaba disputar la que podría haber sido su última Vuelta a España antes de poner punto final a su carrera profesional. Finalmente, el Movistar Team habría decidido no contar con el boyacense para su nómina de la ronda ibérica, una decisión que deja al ciclismo colombiano sin la posibilidad de ver al campeón de la Vuelta 2016 en una de sus últimas grandes vueltas.

Otro nombre que se esperaba en la competencia era el de Egan Bernal, pero su ausencia resulta más comprensible teniendo en cuenta que el corredor del Netcompany INEOS tuvo que disputar a última hora el Tour de Francia 2026. El zipaquireño ya había afrontado dos grandes vueltas durante la temporada, por lo que su equipo decidió no incluirlo en la lista definitiva para España. Así, Tejada, Sosa, Martínez, Buitrago y Rodríguez serán los encargados de representar a Colombia en la última grande del año.

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