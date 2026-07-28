Ranking UCI: Egan Bernal vuelve al top 30 y Harold Tejada da un gran salto tras el Tour de Francia

Una gran noticia para Egan Bernal y el corredor del XDS Astana Team y otra muy dura para Einer Rubio.

Tejada y Egan | Gautier Demouveaux / NurPhoto / NurPhoto vía AFP.

El Tour de Francia 2026 llegó a su fin con una nueva exhibición de Tadej Pogacar, quien conquistó su quinto título en la ronda francesa y el tercero de manera consecutiva, consolidándose como el gran dominador del ciclismo mundial. Tras la conclusión de la carrera, la Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó el ranking mundial de corredores, en el que varios colombianos registraron movimientos importantes.

Pogacar sigue liderando con amplia ventaja

Como era de esperarse, el esloveno se mantuvo en la primera posición del Ranking UCI gracias a su brillante actuación en el Tour de Francia. Pogacar continúa siendo el ciclista con mayor puntaje del mundo y amplió aún más la diferencia sobre su inmediato perseguidor, Remco Evenepoel, al prácticamente duplicar la cantidad de unidades del belga.

La clasificación refleja el dominio que ha ejercido el corredor del UAE Team Emirates durante las últimas temporadas, en las que ha acumulado victorias en las principales carreras del calendario internacional.

Egan Bernal, el mejor colombiano en la clasificación

Entre los ciclistas colombianos, el mejor ubicado continúa siendo Egan Bernal. El campeón del Tour de Francia 2019 cerró la edición 2026 en el puesto 20 de la clasificación general, resultado que le permitió escalar dos posiciones en el Ranking UCI y ubicarse en la casilla 29, con 1.993,3 puntos, ingresando nuevamente al selecto grupo de los 30 mejores corredores del mundo.

El ascenso de Bernal representa un premio a la regularidad mostrada durante la temporada y confirma que sigue siendo el principal referente del ciclismo colombiano en el escalafón internacional.

Harold Tejada fue el colombiano que más avanzó

Otro de los grandes beneficiados por la actualización fue Harold Tejada. El ciclista del XDS Astana Team ascendió 10 posiciones y ahora ocupa el puesto 70 del Ranking UCI, consolidando el buen momento que atraviesa tras completar una destacada participación en el Tour de Francia.

Por su parte, los otros colombianos presentes en la ronda gala también aparecen en la clasificación. Sergio Higuita quedó en el puesto 155, Fernando Gaviria en la casilla 240 y Einer Rubio descendió hasta el puesto 343, siendo el colombiano más afectado por la actualización.

Einer Rubio, el gran perjudicado

El fuerte descenso de Einer Rubio se explica por su retiro del Tour de Francia durante la etapa 19, luego de verse involucrado en un accidente con un vehículo del UAE Team Emirates. El pedalista boyacense perdió 112 posiciones respecto a la anterior clasificación, mientras que Fernando Gaviria también vio limitada su puntuación tras abandonar la competencia antes de completar las tres semanas de carrera.

Con la actualización del Ranking UCI, el ciclismo colombiano mantiene a Egan Bernal dentro del top 30 y espera que corredores como Harold Tejada continúen escalando posiciones en la segunda parte de la temporada internacional.

Puesto Ciclista Equipo Puntos 1. Tadej Pogacar UAE Team Emirates 11321.8 2. Remco Evenepoel Red Bull – Bora 6956.6 3. Jonas Vingegaard Team Visma 6866.4 29. Egan Bernal Netcompany INEOS 1993.3 70. Harold Tejada XDS Astana Team 1150 103. Santiago Buitrago Bahrain – Vixtorious 834.8 138. Daniel Felipe Martínez Red Bull – Bora 648.7 155. Sergio Higuita XDS Astana Team 592 240. Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros 398 282. Nairo Quintana Movistar Team 336 343. Einer Rubio Movistar Team 274

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