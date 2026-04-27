Deportes Tolima vs Coquimbo Unido, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026

La contienda en Ibagué tiene a la necesidad del Pijao enfrentándose a la ambición por el liderato del equipo chileno.

Deportes Tolima y Coquimbo Unido se enfrentan en Ibagué.

Hay acción en el grupo B de la Copa Libertadores 2026. La tercera jornada cita a Deportes Tolima y a Coquimbo Unido en Ibagué para un duelo que es vital para ambos. El Pijao requiere de un triunfo para no quedarse lejos de la pelea por clasificar. Por su parte, el elenco chileno ha sorprendido con su buen rendimiento en las dos salidas anteriores y procura el liderato.

Horario y dónde ver Deportes Tolima vs Coquimbo Unido por la jornada 3 de la Copa Libertadores

Este encuentro se desarrollará en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué este martes a partir de las 9:00 p.m. Las transmisiones de la Copa Libertadores van por ESPN, en los canales que están incluidos en los distintos cableoperadores. La manera de verlo con conexión a internet es a través de la plataforma de streaming de Disney+.

Alineaciones confirmadas: así jugarían Deportes Tolima vs Coquimbo Unido

Deportes Tolima: Neto Volpi; Jan Angulo, Ánderson Angulo, Daniel Pedrozo, Cristian Arrieta; Éver Valencia, Brayan Rovira, Elan Ricardo; Kersson González, Adrián Parra y Juan Pablo Torres. D.T.: Lucas González.

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Dylan Escobar, Benjamín Gazzolo, Lukas Soza, Sebastián Cabrera; Alejandro Camargo, Benjamín Chandía, Sebastián Galani; Alejandro Azócar, Nicolás Johansen y Cristian Zabala. D.T.:Hernán Caputto.

Pronóstico de la Copa Libertadores: ¿quién es el favorito de Deportes Tolima vs Coquimbo Unido según la IA?

Según la consulta hecha a la IA de Gemini, las cuotas de la mayoría de casas de juegos de azar favorecen a Tolima por el hecho de jugar en casa. No obstante, después de hacer un analísis de resultados recientes y rendimiento visto, esta herramienta anticipa que Coquimbo Unido sumará puntos en Ibagué, a través de un empate o la victoria.

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