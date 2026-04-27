Millonarios vs Sao Paulo, en vivo: dónde ver la Copa Sudamericana 2026

El ‘Embajador’ juega su segundo partido como local, pues en la pasada fecha logró un triunfo por la mínima diferencia ante Boston River.

¿Dónde ver Millonarios vs Sao Paulo por Copa Sudamericana?

Millonarios recibe este martes 28 de abril a Sao Paulo en busca de sumar tres puntos que lo mantengan en la pelea por alguno de los dos primeros puesto del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026. Si bien el equipo ‘Embajador’ sigue generando dudas, en casa tiene la tarea de hacerse fuerte y repetir lo hecho contra Boston River en la pasada fecha.

Horario y dónde ver el Millonarios vs Sao Paulo por la jornada 3 de la Copa Sudamericana

El duelo entre el club colombiano y el brasileño será a partir de las 7:30 p.m. en la ciudad de Bogotá, en El Campín. Dicho encuentro se podrá seguir a través de la transmisión de Directv Sports y también por medio de su plataforma oficial DGO. Además, podrá enterarse de todos los detalles minuto a minuto por medio de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían Millonarios y Sao Paulo

Así formaría Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, Sebastián del Castillo, Mackalister Silva, Carlos Darwin Quintero; Leonardo Castro. D.T.: Fabián Bustos.

Así formaría Sao Paulo: Rafael; Cédric Soares, Alan Franco, José Sabino, Wendell; Luan Santos, Damián Bobadilla, Caully; Lucca Marques, Gonzalo Tapia, André Silva. D.T.: Roger Machado.

Pronóstico de la Copa Sudamericana: ¿Quién es el favorito de Millonarios vs Sao Paulo según la IA?

Tomando como base los modelos de predicción de la IA, Millonarios tiene una ligera ventaja para lograr sumar de a tres con un 41.7%. Por otra parte, las probabilidades de que Sao Paulo gane es de 32.2% y la de un empate también es de 32.2%.

Eso se basa en ítems como que el equipo colombiano logra marcar primero cuando juega de local y la dificultad que podría atravesar el cuadro brasileño para jugar en una altura como la de Bogotá. Algo a tener en cuenta es que ambos tienen una tendencia a anotar poco (menos de 2.5 goles por partido) y a priorizar el arco en cero.

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