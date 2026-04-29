Marathón vs Choloma en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Marathón Choloma, Liga Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

El duelo entre Marathón y Choloma cierra la jornada 22 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en un partido con objetivos muy distintos pero con mucho en juego. El conjunto verdolaga buscará terminar la fase regular con una buena imagen antes de los triangulares finales, mientras que la visita llega obligada a ganar y a esperar resultados para mantener viva la ilusión de clasificar.

Marathón suma 27 puntos y se ubica en el quinto lugar, producto de siete triunfos, seis empates y seis derrotas. El equipo dirigido por Pablo Lavallén no logró sostener regularidad durante el torneo y ya tiene asegurada esa posición, ya que no puede alcanzar a Olancho, cuarto con 31 unidades. Ahora, su objetivo será cerrar de la mejor manera y tomar impulso de cara a la fase final, donde buscará ser competitivo.

Por su parte, Choloma tiene 20 puntos y ocupa la octava posición, con cinco victorias, cinco empates y nueve caídas. El equipo de Roberto Padilla aún conserva una mínima esperanza de meterse entre los seis mejores, pero necesita ganar en condición de visitante y esperar que Génesis PN y Platense no sumen de a tres en sus respectivos compromisos. Un escenario complejo que lo obliga a ir con todo desde el inicio.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Marathón vs Choloma de la jornada 22 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Marathón y Choloma está programado para el jueves 30 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Yankel Rosenthal. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marathón vs Choloma hoy

Ni Marathón ni Choloma cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 22 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Pablo Lavallén y Roberto Padilla utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Marathón: César Samudio; Samuel Elvir, Javier Rivera, Henry Figueroa, José Aguilera; Francisco Martínez, Damin Ramírez, Isaac Castillo; Alexy Vega, Nicolás Messiniti y Odín Ramos. DT: Pablo Lavallén.

Choloma: José Mariano Pineda; Jhonatan Cordova, Bryan Barrios, Cristian Canales, Hermes Castillo; John Paul Suazo, Jordi Franco, Eiver Flórez, Janier Bermúdez; Marco Aceituno y Enrique Borja. DT: Roberto Padilla.

Antecedentes y últimos resultados del Marathón vs Choloma en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos tres encuentros que disputaron Marathón y Choloma:

10 de marzo de 2026 | Choloma 0-0 Marathón | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 27 de noviembre de 2025 | Choloma 0-4 Marathón | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 14 de septiembre de 2025 | Marathón 1-0 Choloma | Torneo Apertura 2025

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