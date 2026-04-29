En Chivas no bajan las manos: “Que nos vean como víctimas si quieren, pero nadie es mejor que nosotros”

Omar Govea fue contundente ante las ausencias que tendrán por la convocatoria a la selección mexicana

Guadalajara se prepara para encarar una Liguilla marcada por las ausencias y la exigencia, pero dentro del plantel el discurso es claro: no hay espacio para excusas. Omar Govea habló previo al arranque de la fase final y dejó en claro que el equipo mantiene confianza en lo que ha construido a lo largo del torneo, incluso tras la reciente convocatoria de varios elementos a la selección mexicana.

El mediocampista destacó que el grupo ha aprendido a valorar su proceso y a enfocarse en lo positivo. “Normalmente los mexicanos acostumbramos a ver el vaso medio vacío. Me parece que es momento de valorar, de mirar atrás y ver lo que hemos logrado. No ha sido fácil”, explicó, al tiempo que resaltó el trabajo colectivo que ha permitido consolidar un estilo de juego.

Para Govea, el funcionamiento del equipo es uno de los pilares rumbo a la Liguilla. “Tenemos un plantel competitivo, muy talentoso. Se hizo pensando en que esto iba a pasar al final de la temporada. Tenemos un sistema, un estilo de juego bien definido y partir de ahí me parece clave”, señaló.

Sobre la ausencia en la convocatoria de algunos compañeros considerados para selección, el futbolista fue directo. “Ledezma está tranquilo. Sabía que tenía la posibilidad de ir al Mundial. A mi parecer es un jugador que tiene que estar ahí. Lo veo entrenar y competir y me parece excelente. Entendió que su lugar ahora es aquí, con nosotros, y está listo para afrontar la Liguilla”, afirmó.

Lejos de victimizarse, el mensaje dentro del vestidor es de ambición. “El equipo está muy bien, se va a matar por la gente, por nosotros mismos, por nuestra familia. Es una oportunidad de oro para hacer historia. No nos hacemos las víctimas. Sabíamos que esto iba a pasar y la gente que se quedó está feliz por la oportunidad”, expresó.

Govea también dejó claro que el plantel no se considera inferior ante ningún rival. “Que nos vean como víctimas si quieren, pero nadie es mejor que nosotros. Tenemos un estilo claro y vamos a salir a comernos la Liguilla”, sentenció, marcando el tono con el que Guadalajara enfrentará la fase final.

En cuanto al liderazgo dentro del equipo, reconoció la importancia de figuras como Luis Romo, pero subrayó que hay varios jugadores listos para asumir ese rol. “Hay muchos líderes en el equipo. Hay jugadores de jerarquía que vamos a tomar ese rol y sacar adelante el barco porque así lo queremos, porque así lo soñamos”, comentó.

Sobre el rival en turno, los Tigres de la UANL, Govea reconoció su experiencia en estas instancias, pero evitó colocarlo como favorito. “Es un rival con jerarquía, que sabe jugar liguillas. Es intenso, presiona bien, pero ya lo estudiamos. Sabemos qué no tenemos que hacer y qué sí para generar peligro”, explicó.

Finalmente, el mediocampista reiteró la fortaleza del grupo de cara al reto que se avecina. “El equipo sigue fuerte, está unido, tiene hambre. Es una Liguilla especial por lo que ha pasado, pero no nos hace menos. Somos un equipo preparado y hemos luchado meses para estar aquí”, concluyó.

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