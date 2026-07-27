Isaac del Toro, de escudero a heredero: apunta al trono imperial de Pogacar

El Tour de Francia dejó claro que Isaac del Toro sería el sucesor de Tadej Pogacar, la estrella del UAE Team Emirates-XRG debido al crecimiento del mexicano

Tadej Pogacar señaló directamente al mexicano Isaac del Toro como uno de los ciclistas capaces de ocupar su lugar cuando decida cerrar su carrera en la élite: “No voy a correr mucho más tiempo y él tiene un potencial y talento increíble para ser mi relevo”. La declaración llegó en el Tour de Francia 2026, donde el mexicano confirmó que había dejado de ser una promesa para convertirse en una de las figuras del UAE Team Emirates-XRG.

A sus 22 años, Del Toro ya había terminado segundo en el Giro de Italia 2025 y tercero en el Tour de Francia 2026. En su debut en la ronda francesa también ganó una etapa y conquistó el maillot blanco como el mejor joven. Isaac llegó al UAE para aprender del mejor ciclista del mundo. Dos temporadas después, el propio Pogacar comienza a considerarlo su posible sucesor.

Isaac del Toro se ganó la confianza de Pogacar

Las palabras del esloveno no surgieron únicamente por los resultados. Pogacar conocía de cerca el trabajo del mexicano después de compartir entrenamientos, concentraciones y las jornadas más exigentes del calendario.

Del Toro pasó rápidamente de ser un corredor con proyección a convertirse en una pieza importante del equipo. Demostró que podía ayudar a su líder en la montaña, controlar los movimientos de los rivales y, al mismo tiempo, competir por sus propios objetivos.

El Tour de Francia confirmó esa evolución. Isaac comenzó la carrera con la misión de apoyar a Pogacar en la búsqueda del maillot amarillo, pero su rendimiento obligó al UAE a incorporar un segundo objetivo: defender el podio del mexicano.

Isaac del Toro celebra con Pogacar | Reuters

Pogacar también trabajó para el podio de Isaac

La relación entre ambos quedó reflejada en la última gran etapa de montaña. Con Pogacar al frente de la clasificación general y Del Toro bajo presión por el tercer lugar, el campeón redujo el ritmo, controló los ataques y permaneció cerca de su compañero.

El esloveno trabajó para proteger el podio de Isaac, pero después recordó que el apoyo había sido recíproco. Del Toro también había sido importante para que Pogacar defendiera el maillot amarillo durante las primeras semanas.

Ese intercambio confirmó que el mexicano ya no era solamente un joven protegido por el líder. Se había convertido en un compañero capaz de responder en los momentos decisivos y de ganarse el respaldo del corredor más importante del equipo.

Pogcar y el UAE Team Emirates han impulsado el crecimiento del mexicano | Reuters

El futuro del UAE ya tiene candidato

Hablar de Del Toro como relevo de Pogacar no significa que el cambio sea inmediato. El esloveno seguirá como líder del UAE y como la principal referencia del ciclismo mundial. Sin embargo, Isaac confirmó que puede competir durante tres semanas frente a los mejores.

Sus podios en el Giro y el Tour confirman una adaptación poco habitual para un corredor de su edad. Muchos ciclistas necesitan años para pelear una clasificación general. El mexicano lo consiguió desde sus primeras participaciones.

El siguiente reto será mantener ese nivel y asumir mayores responsabilidades. Ya no competirá únicamente como una revelación: sus rivales conocerán sus capacidades y cada resultado será evaluado bajo nuevas expectativas.

Isaac del Toro llegó al UAE para aprender de Tadej Pogacar. Ahora, el propio campeón lo ha señalado como el hombre que puede continuar su legado. El relevo todavía no se ha producido, pero el elegido ya comenzó a construir su propia historia.

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