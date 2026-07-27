De la Garza lo tiene claro: “Isaac del Toro es la figura que puede transformar el ciclismo mexicano”

El presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo habló de lo que representa el Orgullo de Ensenada

Isaac del Toro ya ocupa un lugar aparte en la historia del deporte mexicano. Así lo consideró Bernardo de la Garza, presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, quien aseguró en entrevista con Claro Sports por W Radio que los resultados obtenidos por el pedalista ensenadense lo colocan por encima de cualquier otro representante nacional de esta disciplina.

El directivo destacó el tercer lugar conseguido por Del Toro en el Tour de Francia 2026, además del maillot blanco como mejor ciclista joven, logros que alcanzó a los 22 años y durante su primera participación en la competencia más reconocida del calendario internacional.

“Desde hace tiempo se sabía que Isaac del Toro iba a ser un ciclista especial, que nos iba a dar muchas alegrías, pero no estoy seguro de que todos pronosticaran que fueran de este tamaño y fueran tan rápidas”, expresó De la Garza durante la conversación.

Para el presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, el podio del integrante del UAE Team Emirates debe considerarse entre las actuaciones más importantes que ha entregado un deportista mexicano. Incluso comparó su impacto con momentos protagonizados por Lorena Ochoa y Fernando Valenzuela.

Isaac del Toro supera los antecedentes del ciclismo mexicano

Bernardo de la Garza recordó que México ya había contado con figuras destacadas en diferentes modalidades, entre ellas Nancy Contreras, Yareli Acevedo y Raúl Alcalá. Sin embargo, señaló que ninguno había conseguido un resultado de la magnitud alcanzada por Del Toro en las Grandes Vueltas.

“Es una de las grandes hazañas del deporte mexicano. Ya había sido segundo lugar en el Giro de Italia, pero se celebra más este tercero por tratarse del Tour de Francia, que es la carrera más emblemática del ciclismo a nivel mundial”, explicó.

El directivo también se refirió a la comparación con Raúl Alcalá, quien ganó etapas en el Tour de Francia y también obtuvo el jersey blanco. Aunque reconoció la importancia de aquella generación, consideró que la carrera construida por Del Toro en tan poco tiempo modificó el lugar que ocupa cada ciclista dentro de la historia nacional.

“Lo que ha hecho Isaac del Toro hace que todos los demás logros, que no han sido menores, palidezcan frente a lo que está logrando Isaac. Es, sin duda, el ciclista más importante que ha tenido México en la historia”, afirmó.

Del Toro, el motor para una nueva generación de ciclistas

Más allá de los resultados individuales, De la Garza consideró que Isaac del Toro se convirtió en una figura aspiracional para los jóvenes que buscan abrirse camino en el ciclismo. Su presencia en el Tour de Francia y el Giro de Italia puede generar un crecimiento en la práctica de este deporte y aumentar el interés por las categorías formativas.

“Es el gran motor para que haya más ciclistas de alto nivel en México. Hoy es una figura aspiracional de tal tamaño que, sin duda alguna, representa también una gran responsabilidad para todos los involucrados en el ciclismo”, comentó.

El presidente de la Federación explicó que el objetivo debe ser utilizar el impacto generado por Del Toro para impulsar procesos de masificación, detección de talento, preparación científica y formación de entrenadores. También señaló que los jóvenes mexicanos necesitan competir desde temprana edad en Europa para ser observados por los principales equipos.

“Tenemos que aprovechar ese gran motor para impulsar a futuras generaciones y buscar que no compitamos solamente con un mexicano en las Grandes Vueltas. Lo ideal sería llegar a tener ocho o nueve, como en algún momento lo consiguió Colombia”, agregó.

La Federación busca recuperar la Vuelta a México

Durante la entrevista, Bernardo de la Garza confirmó que la Federación Mexicana de Ciclismo trabaja para recuperar la Vuelta a México en 2027. La intención es encontrar una fecha que permita la participación de equipos World Tour y aumentar la posibilidad de contar con Isaac del Toro. El dirigente explicó que ya se han sostenido conversaciones con distintas escuadras, entre ellas el UAE Team Emirates, con la finalidad de acomodar la competencia dentro del calendario y convertirla en uno de los principales eventos deportivos del país.

“Estamos trabajando fuerte para tratar de que en 2027 regrese la Vuelta a México. Hemos platicado con equipos World Tour, entre ellos el UAE, para acomodarla en una fecha en la que exista mayor probabilidad de contar con sus grandes estrellas”, detalló.

Además de esta carrera, la Federación contempla realizar el Campeonato Nacional en enero, con la expectativa de que Del Toro pueda participar si su calendario lo permite. La planificación también incluye recuperar competencias para cadetes y juveniles, con el objetivo de detectar nuevos talentos y acercarlos a equipos europeos. De la Garza reconoció que todavía existen detalles por resolver para confirmar el regreso de la Vuelta a México, aunque sostuvo que el proyecto es una prioridad. La presencia de Isaac del Toro podría convertirse en el principal atractivo de una competencia que buscaría aprovechar el momento del ciclismo nacional.

El podio obtenido en el Tour de Francia no solo colocó al bajacaliforniano entre los mejores corredores del mundo. También abrió una oportunidad para reconstruir el calendario mexicano, fortalecer las categorías formativas y crear las condiciones para que nuevas generaciones sigan el camino del ciclista más importante que ha tenido México.

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