¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 16 de julio? Resultados y posiciones

La etapa 13 del Tour de Francia 2026 tendrá una importante ausencia: Fernando Gaviria fue retirado de la carrera por Caja Rural tras una fuerte caída.

Colombianos en el Tour | TOMAS SISK POOL / BELGA MAG / Belga vía AFP.

La etapa 12 del Tour de Francia 2026 estaba diseñada para los velocistas y prometía un desenlace masivo al sprint. Sin embargo, la jornada terminó con una noticia devastadora para el ciclismo colombiano. A pocos kilómetros de la meta, Fernando Gaviria se vio involucrado en una fuerte caída. Las primeras informaciones apuntan a una fractura de clavícula, una lesión que sentencia su retiro de la presente edición de la Grande Boucle y pondría fin, de manera amarga, a su participación en la carrera más importante del calendario.

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 16 de julio

Posición Nombre Equipo Tiempo 124. Egan Bernal Netcompany INEOS Cycling Team – 130. Einer Rubio Movistar Team – 131. Sergio Higuita XDS Astana Team – 145. Harold Tejada XDS Astana Team 3:26

Colombianos en la clasificación general del Tour de Francia

Posición Nombre Equipo Tiempo 11. Egan Bernal Netcompany INEOS 12:15 31. Harold Tejada XDS Astana Team 54:15 39. Einer Rubio Movistar team 1:11:44 40. Sergio Huguita XDS Astana Team 1:12:03

¿A qué hora salen mañana los colombianos en la etapa 13 del Tour de Francia 2026?

La etapa 13 del Tour de Francia 2026 se correrá este viernes 17 de julio, con salida neutralizada desde Dole a las 13:00 horas de Francia (6:00 a. m. de Colombia). El recorrido finalizará en Belfort, donde el pelotón tiene prevista su llegada sobre las 17:46 horas locales (10:46 a. m. de Colombia), aunque ese horario dependerá del ritmo de carrera. La jornada, además, estará marcada por la ausencia de Fernando Gaviria, luego de que Caja Rural confirmara oficialmente que el velocista colombiano no continuará en competencia tras la dura caída sufrida en la etapa 12.

Recorrido de la etapa 13 del Tour | Tour de Francia Oficial.

¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

Como es habitual, ESPN y la plataforma de streaming Disney+ llevarán las emociones del Tour de Francia para México, así como en territorio colombiano, dicha transmisión comienza a las 06:30 de la mañana, hora colombiana, 05:30 a.m. para los mexicanos.

A esto hay que sumarle la transmisión de canales nacionales como RCN TV y Caracol sobre las 08:30 de la mañana. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los detalles. con un completo minuto a minuto.

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