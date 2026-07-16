Oficial: Fernando Gaviria dice adiós al Tour de Francia por fractura de clavícula

Desde el Caja Rural – Seguros RGA no dieron un parte muy alentador acerca de la situación del colombiano.

Fernando Gaviria termina la etapa 12 después de la caída | Captura de pantalla

Una lástima el desenlace del Tour de Francia para Fernando Gaviria. El pedalista cafetero, llamado a sobresalir por sus cualidades en el sprint, se desplomó en su intento de atacar en los últimos metros para coronar la meta en la etapa 12 de la Grande Boucle. Las imágenes fueron devastadoras, además de que otros corredores se vieron perjudicados.

Gaviria, buscando un hueco para lanzarse, se encontró con otro corredor del Bahrain-Victorious que emprendía camino en sentido contrario. El velocista buscaba abrirse a la izquierda, mientras que su colega planeaba lo opuesto: irse a la derecha. Eso desató la fricción que produjo un efecto dominó en el sprint masivo.

El triste abandono de Fernando Gaviria

Gaviria, con lo poco que tenía, alcanzó a terminar la etapa con su brazo izquierdo inmóvil. Tuvo respaldo de un compañero del Caja Rural – RGA Seguros (Stefano Oldani), quien le tendió una mano y lo acompañó hasta el final. Viendo su estado, prácticamente era cantado su abandono para el remate de la competición en suelo galo.

“He ido hablando con él desde el punto en el que se ha caído hasta el autobús y la verdad es que se encontraba bastante fastidiado. Se ha dado un golpe muy fuerte y me ha insistido mucho en que le dolía la clavícula”, explicó Oldani tras coronar la etapa.

En silencio y adolorido, el colombiano se dirigió en un vehículo a un centro de salud para ser atendido. Desde el staff del equipo ibérico no dejaron buenas noticias. A falta de los chequeos médicos en profundidad, el balance inicial era claro: fractura de clavícula para el nacido en La Ceja.

El parte médico de Fernando Gaviria

Previo a su traslado, Gaviria, adolorido, fue captado por algunos metrajes de periodistas que cubrían el evento. Es prácticamente un hecho su abandono para ser intervenido quirúrgicamente. Minutos después llegó el parte oficial.

“Una caída en el sprint ha dado al traste con el Tour de Francia de Fernando Gaviria. El colombiano debe dejar la carrera por culpa de una fractura en su clavícula izquierda. Mucho ánimo al bravo velocista colombiano”, expresó el equipo en un comunicado.

❌ Una caída en el sprint ha dado al traste con el #TDF2026 de Fernando Gaviria. El colombiano debe dejar la carrera por culpa de una fractura en su clavícula izquierda



🤕 Mucho ánimo al bravo velocista colombiano.



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Queda claramente un sinsabor para Gaviria, el primer abandono colombiano en esta versión del Tour de Francia. Hasta ahora, el mejor de los ‘escarabajos’ ha sido Egan Bernal, quien llegó con el grupo principal y se mantiene 11° en la clasificación general a la espera de la alta montaña.

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