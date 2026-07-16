Listado de los terceros lugares en la historia del Mundial de fútbol, edición por edición

Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado 18 de julio en el duelo por el tercer lugar del Mundial 2026, ¿qué selección ha ganado más este partido?

Francia vs Inglaterra | Reuters y IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck

Francia e Inglaterra disputarán el tercer lugar del Mundial 2026 después de quedar eliminadas en las semifinales. El conjunto francés perdió 2-0 frente a España, mientras que la selección inglesa cayó 2-1 ante Argentina. El partido por el último lugar del podio se jugará este sábado 18 de julio en Miami, un día antes de la final entre españoles y argentinos.

El encuentro representa escenarios distintos para ambas selecciones. Francia ya terminó tercera en dos Copas Mundiales, en Suecia 1958 y México 1986. Inglaterra, en cambio, ha perdido en dos ocasiones, ante Italia en 1990 y Bélgica en 2018.

La definición del tercer puesto forma parte de la Copa del Mundo desde sus primeras ediciones, aunque no siempre se realizó mediante un partido. En Uruguay 1930 no hubo un encuentro entre los semifinalistas derrotados, mientras que en Brasil 1950 el tercer lugar se determinó mediante la clasificación del cuadrangular final. Desde Suiza 1954, el duelo se ha celebrado de manera ininterrumpida.

¿Qué país es el máximo ganador del tercer lugar en la historia de los Mundiales?

Alemania es la selección que más veces ha ganado los partidos por el tercer lugar de una Copa del Mundo, con cuatro apariciones en esa posición; en Italia 1934, México 1970 —cuando competía como Alemania Federal—, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Detrás aparecen Brasil, Francia, Polonia, Suecia y Croacia, con dos terceros lugares cada uno. Hasta Qatar 2022, un total de 14 selecciones diferentes habían ocupado oficialmente el tercer lugar: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Croacia, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Turquía. Croacia fue la más reciente al vencer 2-1 a Marruecos en el Estadio Internacional Khalifa.

Todos los terceros lugares del Mundial: listado completo, edición tras edición

La lista histórica comienza con Alemania en Italia 1934 y llega hasta Croacia en 2022. La siguiente tabla incluye la selección que terminó tercera y el resultado que definió su posición en cada edición:

Mundial Tercer lugar Resultado Italia 1934 Alemania Venció 3-2 a Austria Francia 1938 Brasil Venció 4-2 a Suecia Suiza 1954 Austria Venció 3-1 a Uruguay Suecia 1958 Francia Venció 6-3 a Alemania Federal Chile 1962 Chile Venció 1-0 a Yugoslavia Inglaterra 1966 Portugal Venció 2-1 a Unión Soviética México 1970 Alemania Federal Venció 1-0 a Uruguay Alemania 1974 Polonia Venció 1-0 a Brasil Argentina 1978 Brasil Venció 2-1 a Italia España 1982 Polonia Venció 3-2 a Francia México 1986 Francia Venció 4-2 a Bélgica Italia 1990 Italia Venció 2-1 a Inglaterra Estados Unidos 1994 Suecia Venció 4-0 a Bulgaria Francia 1998 Croacia Venció 2-1 a Países Bajos Corea-Japón 2002 Turquía Venció 3-2 a Corea del Sur Alemania 2006 Alemania Venció 3-1 a Portugal Sudáfrica 2010 Alemania Venció 3-2 a Uruguay Brasil 2014 Países Bajos Venció 3-0 a Brasil Rusia 2018 Bélgica Venció 2-0 a Inglaterra Qatar 2022 Croacia Venció 2-1 a Marruecos

El caso de Uruguay 1930 presenta una particularidad, debido a que Estados Unidos y Yugoslavia perdieron sus respectivas semifinales por 6-1 y no se enfrentaron para desempatar. La clasificación oficial de la FIFA colocó a los estadounidenses en el tercer lugar por su mejor diferencia de goles acumulada durante el torneo, mientras que Yugoslavia quedó cuarta.

En Brasil 1950 tampoco se realizó un partido específico por el tercer lugar, ya que el campeón y el resto de las posiciones se definieron mediante un grupo final integrado por Uruguay, Brasil, Suecia y España. Suecia terminó tercera con dos puntos, detrás del campeón uruguayo y del subcampeón brasileño. El resultado del Francia contra Inglaterra de 2026 determinará al nuevo integrante del listado.

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