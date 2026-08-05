Pronósticos Vuelta a Colombia 2026: ¿Quiénes son los colombianos favoritos y hasta dónde llegarán?
En Claro Sports les traemos todos los detalles de lo que será la disputa de la Vuelta a Colombia en su versión número 76, para que no se pierda ninguna emoción.
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Restan pocos días para lo que será el inicio de la Vuelta a Colombia, la competición de ciclismo más importante de la historia del país en su versión número 76 comenzará en tierras huilenses, el primer pedalazo será en Neiva y finalizará en Pitalito, la tierra de Harold Tejada. Por tal motivo en Claro Sports le seguimos el paso a la competición y los últimos detalles.
¿Quiénes son los mejores ciclistas colombianos que corren la Vuelta a Colombia 2026?
- Nu Colombia: Rodrigo Contreras, Sergio Henao y Javier Jamaica.
- Team Sistecrédito: Wilson Peña y Juan Diego Hoyos.
- Best PC Ecuador: Kevin Navas.
- GW Erco SportFitness: Óscar Garzón.
- Team Medellín: Diego Camargo, Óscar Sevilla, Walter Vargas y Wilmar Paredes.
- Orgullo Paisa: Yeison Reyes, Kevin Castillo, Alejandro el ‘Pony’ Osorio.
¿Quiénes son los favoritos para liderar la Vuelta a Colombia 2026? Pronósticos IA
De entrada se puede hacer un pronóstico de los favoritos al título de la Vuelta a Colombia 2026. Inicialmente Rodrigo Contreras buscará revalidar su corona del 2025, después de haber sentenciado la competición en las primeras fracciones con la victoria en la contrarreloj individual; no obstante corredores como Diego Camargo y Wilson Peña también irán por la corona.
Consultando a Chat GPT, esto nos dijo: “Favorito #1 Rodrigo Contreras: defiende el título y busca un nuevo campeonato. El recorrido se adapta perfectamente a sus características. Es uno de los mejores contrarrelojistas del pelotón colombiano. Cuenta con un equipo muy fuerte que puede controlar la carrera”
“Segundo favorito Óscar Sevilla: Aunque los años pasan, sigue siendo uno de los mejores escaladores del país. Si logra limitar pérdidas en la contrarreloj y llega cerca del liderato a la montaña, puede pelear hasta el final” y además: “Tercer favorito Wilson Peña: es uno de los corredores colombianos con mayor proyección y gran capacidad en alta montaña”.
¿Cuándo es la Vuelta a Colombia 2026 y cuál es el recorrido? Todas las rutas por etapa
- Inicio: sábado 8 de agosto del 2026.
- Etapa 1 | Sábado 8 de agosto | Neiva – Campoalegre – Hobo – Gigante – Garzón – Altamira – Timaná – Pitalito (187 km).
- Etapa 2 | Domingo 9 de agosto | San Agustín – Pitalito – Timaná – Altamira – Garzón – Gigante – Garzón (169.9 km).
- Etapa 3 | Lunes 10 de agosto | Garzón – Gigante – Hobo – Campoalegre – El Juncal – Guacirco – Neiva (160.5 km).
- Etapa 4 | Martes 11 de agosto | Neiva – Aipe – Natagaima – Castilla – Saldaña – Guamo – Espinal – Chicoral – Gualanday – Ibagué (196.9 km).
- Etapa 5 | Miércoles 12 de agosto | Ibagué – Alvarado – Venadillo – Lérida – Armero – Líbano – Murillo – Alto El Sifón (164.7 km).
- Etapa 6 | Jueves 13 de agosto | Manizales – La Manuela – Irra – La Felisa – La Pintada – Jericó (161.1 km).
- Etapa 7 | Viernes 14 de agosto | Jericó – La Pintada – Peñalisa – Anzá – Santa Fe de Antioquia – Alto Ecosiembra (135.2 km).
- Etapa 8 | Sábado 15 de agosto | Contrarreloj Individual (CRI): Santa Fe de Antioquia – Sopetrán – San Jerónimo – Entrada al Túnel de Occidente (33.6 km).
- Etapa 9 y última | Domingo 16 de agosto | Circuito Medellín (8 vueltas de 13.1 km): Parque El Poblado – San Diego – Vía Las Palmas – Parque El Poblado (104 km).