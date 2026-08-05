Real Betis

¡Qué golazo! Nelson Deossa marca un misil en el amistoso entre Real Betis y Arsenal

Publicado por Ana María Benito

El colombiano anotó un golazo frente al Arsenal con un potente remate de media distancia que dejó sin opciones al arquero rival.

Nelson Deossa marca un golazo ante el Arsenal en partido amistoso.
Nelson Deossa celebrando contra el Real Betis | Reuters.

Nelson Deossa volvió a dejar una muestra de su calidad con el Real Betis. El mediocampista colombiano fue una de las grandes figuras del compromiso amistoso frente al Arsenal al convertir un auténtico golazo que significó el 2-0 parcial para el conjunto español en el minuto 25 del encuentro. Además, también se reportó con asistencia.

La anotación llegó tras una jugada en la que el balón quedó servido para Deossa, quien no dudó en sacar un potente derechazo desde fuera del área. El disparo salió con gran potencia y precisión, dejando sin opciones al guardameta del Arsenal, que solo pudo seguir con la mirada cómo el balón terminaba en el fondo de la red.

El espectacular remate desató la celebración de los jugadores del Betis y de los aficionados presentes, quienes ovacionaron al colombiano por la calidad de su definición. El tanto, además, sirvió para ampliar la ventaja del equipo verdiblanco frente a uno de los clubes más fuertes de la Premier League.

Con este gol, Nelson Deossa continúa enviando señales positivas en la pretemporada del Real Betis, además porque se reportó con asistencia, consolidándose como una de las alternativas más interesantes para el entrenador de cara al inicio de la nueva temporada. Su despliegue físico, capacidad para romper líneas y potente remate de media distancia siguen siendo algunas de las principales virtudes que ilusionan a la afición verdiblanca.

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