¿Cómo le fue a Nairo Quintana? Así terminó la primera etapa de la Vuelta a Burgos

La Vuelta a Burgos 2026 arrancó con victoria de Matthew Brennan y doblete del Visma-Lease a Bike. Nairo Quintana terminó la jornada en el puesto 62.

Nairo Quintana, ciclista | LUCA BETTINI / AFP.

La Vuelta a Burgos 2026 comenzó con espectáculo este martes 4 de agosto y dejó como primer líder al británico Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike), quien fue el más fuerte en la explosiva subida al Castillo de Burgos. El joven corredor culminó el excelente trabajo de su equipo para imponerse por delante de su compatriota Ben Tulett, mientras que el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe) completó el podio de la jornada inaugural.

Una fuga madrugadora animó la primera etapa

La carrera arrancó en Gumiel de Izan con una escapada que se formó apenas en el primer kilómetro. Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), Javier Ibáñez (Caja Rural-Seguros RGA), Valentin Ferron (Cofidis) y Unai Aznar (Euskaltel-Euskadi) protagonizaron la aventura del día, llegando a disfrutar de una renta máxima de 3 minutos y 22 segundos sobre el pelotón. El cuarteto mantuvo un buen entendimiento durante gran parte del recorrido y coronó el Alto del Aguilón, de tercera categoría, con Aznar pasando primero por la cima.

El pelotón impuso su ley antes del desenlace

Con el paso de los kilómetros, los equipos interesados en disputar la victoria comenzaron a controlar el ritmo de la carrera. La diferencia fue disminuyendo de manera constante y los continuos ataques entre los escapados terminaron por romper la armonía del grupo. Burnett fue el primero en quedarse sin fuerzas y, finalmente, los últimos supervivientes fueron neutralizados cuando restaban apenas 1,5 kilómetros para la línea de meta.

Antes del ascenso definitivo, el español Marc Brustenga (Equipo Kern Pharma) intentó sorprender con un valiente ataque sobre el empedrado que conduce al Castillo de Burgos. El catalán abrió un pequeño margen y soñó con la victoria, pero el esfuerzo terminó pasando factura justo cuando el Visma-Lease a Bike asumió el control absoluto del pelotón.

Visma-Lease a Bike firmó un brillante doblete

La escuadra neerlandesa incrementó el ritmo en las exigentes rampas finales y preparó el terreno para sus líderes. Matthew Brennan respondió con autoridad al trabajo de sus compañeros y lanzó el ataque definitivo para cruzar la meta en solitario, superando a Ben Tulett, quien aseguró el segundo lugar y completó un espectacular doblete para el Visma-Lease a Bike. Por detrás, Laurence Pithie fue el más fuerte del grupo perseguidor y se quedó con la tercera posición.

Gracias a este triunfo, Brennan se convierte en el primer líder de la Vuelta a Burgos 2026, enviando un claro mensaje desde el inicio de una competencia que promete emociones en las próximas jornadas. El británico y el Visma-Lease a Bike comienzan con ventaja una carrera en la que buscarán defender el liderato frente a un pelotón repleto de aspirantes al título.

En cuanto a la representación colombiana, Nairo Quintana (Movistar Team) completó sin contratiempos la primera jornada de la Vuelta a Burgos 2026 y cruzó la línea de meta en la casilla 62, dentro del grupo principal. El boyacense cedió el mismo tiempo del vencedor, Matthew Brennan, y espera que las próximas etapas, especialmente las de mayor exigencia montañosa, le permitan comenzar a mostrar sus cartas en la lucha por la clasificación general.

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