Betis se impone al Arsenal y suma su tercera victoria consecutiva

El mexicano Álvaro Fidalgo se mantuvo en la banca para el duelo ante el Arsenal en la victoria del conjunto español

Otra victoria. Betis derrota 1-3 al Arsenal en un partidazo disputado en Dublín, como parte de los partidos amistosos previo al arranque de LaLiga. Rodrigo Riquelme, Nelson Deossa y Pablo Fornals marcaron por parte del conjunto español, mientras que Piero Hincapié marcó por los Gunners.

El Arsenal tomó la iniciativa desde el comienzo del encuentro y generó la primera ocasión clara con un pase de Kai Havertz para Viktor Gyökeres, cuyo remate fue detenido por Álvaro Valles. Sin embargo, el Betis se asentó sobre el campo y abrió el marcador al minuto 8, cuando Kepa no consiguió controlar un tiro de esquina y dejó el balón servido para que Rodrigo Riquelme anotara a placer.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta intentó reaccionar mediante la posesión y la presión alta, pero no aprovechó los errores del Betis en la salida. Los verdiblancos respondieron con intensidad y ampliaron la ventaja al minuto 25, cuando Pablo Fornals habilitó a Nelson Deossa, quien conectó un potente disparo de zurda a la escuadra para colocar el 0-2 tras un golazo.

Arsenal adelantó líneas y encontró el descuento al minuto 33 gracias a su juego aéreo. Christos Tzolis ejecutó un tiro de esquina y Piero Hincapié apareció sin marca para rematar de cabeza desde corta distancia. El gol impulsó al conjunto inglés, que atravesó su mejor momento del primer tiempo y comenzó a acercarse al empate, aunque también dejó espacios para los contragolpes del Betis.

Betis se impone al Arsenal en Dublín | Reuters

Cuando los londinenses parecían tener el control, un error de Havertz en la salida volvió a cambiar el partido. Deossa recuperó el balón y asistió a Fornals, quien definió con un disparo cruzado desde el borde del área para firmar el 1-3 antes del descanso. El Betis cerró así una primera mitad marcada por su contundencia, con un Fornals decisivo al aportar dos asistencias y un gol.

El Arsenal regresó al campo con siete modificaciones para intentar remontar el 1-3, mientras el Betis incorporó a Isco. Las entradas de Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli y Reiss Nelson le dieron mayor movilidad al ataque inglés, pero el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini conservó el orden y evitó que la presión rival se tradujera en disparos a portería durante los primeros minutos del complemento.

El desarrollo del segundo tiempo se interrumpió por la lesión de Louie Copley, quien había ingresado tras el descanso y tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 56 después de pisar mal. Theo Julienne ocupó su lugar y Mikel Arteta continuó modificando al equipo, pero el Arsenal no consiguió encontrar los espacios necesarios para acercarse en el marcador.

El Betis administró la ventaja mediante la posesión y también generó oportunidades para ampliar la diferencia. Isco estuvo cerca de marcar con un remate de tacón que detuvo el guardameta, mientras Gabriel Jesus respondió con un disparo que pasó cerca del poste. Riquelme también buscó su segundo gol, aunque su intento desde un costado no representó mayores problemas.

Durante el tramo final, los verdiblancos bajaron el ritmo y controlaron el balón sin encerrarse en su campo. Isco estuvo a centímetros de convertir el cuarto y Natan evitó el segundo del Arsenal al despejar un servicio peligroso de Gabriel Jesus en el tiempo añadido. El encuentro terminó 1-3 en el Aviva Stadium, donde el Betis aseguró la victoria gracias a la ventaja construida en la primera mitad y a su manejo del partido durante el complemento.

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