Vuelta a Colombia 2026: ¿Por dónde pasa, qué calles cierran y quién va a televisar en vivo?

La Vuelta a Colombia 2026 reúne a los mejores ciclistas del país en una nueva edición de la histórica competencia del calendario UCI America Tour.

Vuelta a Colombia 2026 | FCC.

La Vuelta a Colombia es la carrera por etapas más emblemática y tradicional del ciclismo de ruta en el país. Organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo, su historia comenzó en 1951, año en el que Efraín Forero se consagró como el primer campeón. En la actualidad, hace parte del calendario del UCI America Tour con clasificación 2.2, consolidándose como una de las competencias más importantes del ciclismo colombiano.

¿Cuándo es la Vuelta a Colombia 2026?

La Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026 se celebrará del 8 al 16 de agosto de 2026. La competencia de ciclismo iniciará en la ciudad de Neiva y terminará en Medellín, con un recorrido total de 9 etapas.

¿Por dónde pasa la Vuelta a Colombia 2026? Rutas por etapa

Etapa 1 | Neiva – Campoalegre – Hobo – Gigante – Garzón – Altamira – Timaná – Pitalito (187 km) | Sábado 8 de agosto.

Etapa 2 | San Agustín – Pitalito – Timaná – Altamira – Garzón – Gigante – Garzón (169.9 km) | Domingo 9 de agosto.

Etapa 3 | Garzón – Gigante – Hobo – Campoalegre – El Juncal – Guacirco – Neiva (160.5 km) | Lunes 10 de agosto.

Etapa 4 | Neiva – Aipe – Natagaima – Castilla – Saldaña – Guamo – Espinal – Chicoral – Gualanday – Ibagué (196.9 km) | Martes 11 de agosto.

Etapa 5 | Ibagué – Alvarado – Venadillo – Lérida – Armero – Líbano – Murillo – Alto El Sifón (164.7 km) | Miércoles 12 de agosto.

Etapa 6 | Manizales – La Manuela – Irra – La Felisa – La Pintada – Jericó (161.1 km) | Jueves 13 de agosto.

Etapa 7 | Jericó – La Pintada – Peñalisa – Anzá – Santa Fe de Antioquia – Alto Ecosiembra (135.2 km) | Viernes 14 de agosto.

Etapa 8 | Contrarreloj Individual (CRI): Santa Fe de Antioquia – Sopetrán – San Jerónimo – Entrada al Túnel de Occidente (33.6 km) | Sábado 15 de agosto.

Etapa 9 | Circuito Medellín (8 vueltas de 13.1 km): Parque El Poblado – San Diego – Vía Las Palmas – Parque El Poblado (104 km) | Domingo 16 de agosto.

¿Qué calles cerrarán por la Vuelta a Colombia y alternativas viales en los cinco departamentos?

Huila (Etapas 1, 2, 3 y parte de la 4)

Días de afectación: 8, 9, 10 y 11 de agosto.

Vías cerradas: Ruta nacional Neiva – Campoalegre – Hobo – Gigante – Garzón – Altamira – Timaná – Pitalito (Etapa 1); circuitos en San Agustín (Etapa 2); y tramo de regreso Garzón – Neiva (Etapa 3).

Vías secundarias departamentales de conexión paralela informadas por la seccional de tránsito regional; se recomienda programar viajes antes de las 6:00 a. m. [1]

Tolima (Etapas 4 y 5)

Días de afectación: 11 y 12 de agosto.

– Eje vial Neiva – Aipe – Natagaima – Espinal – Ibagué (Etapa 4) y el ascenso por Ibagué – Alvarado – Lérida – Líbano – Murillo hacia el Alto El Sifón (Etapa 5).

Alternativas viales: Variante del Magdalena Medio y rutas alternas hacia el Eje Cafetero por el norte departamental según el avance del pelotón.

Caldas (Etapa 6)

Día de afectación: 13 de agosto.

13 de agosto. Vías cerradas: Salida desde Manizales pasando por La Manuela, Irra y La Felisa hacia La Pintada.

Alternativas viales: Conexión vial Pacora-Aguadas o la Troncal de Occidente en horarios sin paso de carrera.

Antioquia (Etapas 6, 7, 8 y 9)

Días de afectación: Del 13 al 16 de agosto.

Del 13 al 16 de agosto. Vías cerradas: Tramo La Pintada – Jericó (Etapa 6); Jericó – Santa Fe de Antioquia (Etapa 7); vía Santa Fe de Antioquia – Sopetrán – San Jerónimo – Entrada al Túnel de Occidente (CRI, Etapa 8); y circuito urbano en Medellín por El Poblado y Vía Las Palmas (Etapa 9).

Tramo La Pintada – Jericó (Etapa 6); Jericó – Santa Fe de Antioquia (Etapa 7); vía Santa Fe de Antioquia – Sopetrán – San Jerónimo – Entrada al Túnel de Occidente (CRI, Etapa 8); y circuito urbano en Medellín por El Poblado y Vía Las Palmas (Etapa 9). Alternativas viales: Conexiones por el norte metropolitano y doble calzada de oriente a occidente habilitadas de forma intermitente.

¿Quién va a televisar en vivo la Vuelta a Colombia 2026?

La edición 76 de la Vuelta a Colombia masculina (del 8 al 16 de agosto de 2026) cuenta de manera tradicional con la cobertura y transmisión de canales nacionales como el Canal RCN y su señal digital.

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