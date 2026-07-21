Pablo Repetto confía en la base de jugadores en Santa Fe para derrotar a Caracas

El cuadro ‘Cardenal’ vuelve a jugar la Copa Sudamericana, un campeonato que le trae gratas alegrías después de levantar el título en 2015.

Santa Fe enfrentará a Caracas/ @SantaFe.

Independiente Santa Fe le pondrá fin a la pretemporada en las próximas horas. El ‘León’ recibe este jueves 23 de julio a Caracas de Venezuela, por la ida de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Después de terminar tercero en su grupo de Libertadores, los ‘Cardenales’ quedaron sembrados en esta fase de la ‘Otra mitad de la Gloria’.

El equipo abrió las puertas en su Sede Deportiva de Tenjo este martes y el profesor Pablo Repetto habló con los medios de comunicación: “Lo más importante fue mantener la base de los jugadores que estuvieron a la altura del equipo en el primer semestre. Llegó Kevin Balanta, por la lesión de Juan Sebastián Quintero. Así que mantenemos el grupo de futbolistas del primer semestre”.

“Pueden llegar más jugadores”

“Estamos definiendo la llegada de un extremo, hemos visto algunas opciones, pero aún no encontramos ese jugador con las necesidades que tenemos”, aseguró el timonel uruguayo, en declaraciones recopiladas por DSports.

“Se pudo realizar lo pactado con algunos amistosos. Claro que siempre necesitas la competencia, para encontrar el mejor nivel. Caracas no tiene muchos partidos oficiales de pretemporada, así que creo que llegamos bien, tranquilos con lo que hicimos antes”.

“En el inicio del primer semestre llegaron algunos jugadores tarde, con secuelas y lesionados, ahora con esta pretemporada que estuvimos todos ya, la competencia cercana, hay probabilidades de lesiones, pero tenemos una buena base física, jugadores que están mejor, intentaremos dosificar para evitar”, recalcó Pablo Repetto.

Independiente Santa Fe confirmó 2 bajas: Yeicar Perlaza, quien regresa a Atlético Nacional, y ‘Shirra’ Mosquera, de bajo rendimiento en el primer semestre salió a préstamo por 18 meses al Universidad Central de Venezuela Fútbol Club. Mientras tanto confirmó la llegada de Kevin Balanta, procedente del fútbol mexicano.

La pelota el próximo jueves en El Campín entre ‘Cardenales’ y Caracas estará rodando a partir de de las 07:30 de la noche, tendrá transmisión de ESPN y Disney+. El juez central será el ecuatoriano Guillermo Guerrero. En Claro Sports encontrarán todos los detalles de este partido por los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Lea también: