¿Qué sigue para Isaac del Toro después del Campeonato Mundial?

Isaac del Toro todavía tiene dos grandes citas en el horizonte: Gran Piemonte e Il Lombardia, donde podría asumir el liderato del UAE

Del Toro volverá a la gira de clásicas por Italia | REUTERS/Gonzalo Fuentes

Isaac del Toro todavía no da por terminada su temporada. Después de conseguir un histórico quinto lugar en la prueba de ruta del Campeonato Mundial de Ciclismo de Montreal 2026, el mexicano confirmó que aún podría tener dos grandes compromisos por delante en 2026.

“Sí, todavía para terminarlo me falta. Me falta Gran Piemonte y Lombardía. Creo, puede que no, no sé, pero Lombardía seguro, Gran Piemonte creo que sí”, declaró en entrevista para TUDN.

De esta manera, Il Lombardia aparece como la única carrera que el mexicano da por segura en su calendario, mientras que su participación en Gran Piemonte todavía está pendiente. La clásica italiana se disputará el próximo 10 de octubre, apenas dos días después de Gran Piemonte, programada para el 8 de octubre sobre un recorrido de 185 kilómetros entre Asti y Bra.

Il Lombardia, una oportunidad enorme para Isaac del Toro

Il Lombardia es el último Monumento de la temporada y durante los últimos años ha sido territorio absoluto de Tadej Pogacar. El esloveno ganó las cinco ediciones disputadas entre 2021 y 2025, una racha que le permitió alcanzar a Fausto Coppi como máximo ganador histórico de la carrera.

Pero el escenario para 2026 es completamente distinto. Pogacar sufrió una fractura de clavícula durante la Vuelta a España y UAE Team Emirates-XRG anunció que no volvería a competir durante el resto de la temporada. Ante su ausencia, el conjunto emiratí tendrá que encontrar una nueva referencia para una carrera que ha dominado durante un lustro.

Ahí aparece Del Toro. El mexicano podría asumir un papel mucho más importante dentro del equipo y convertirse en la principal carta para buscar mantener el dominio del equipo en la clásica italiana. El recorrido de 239 kilómetros entre Bérgamo y Como volverá a favorecer a corredores capaces de responder en ascensos exigentes y sostener ataques de larga distancia.

El de Ensenada ya demostró en 2025 que puede competir entre los mejores en Lombardia. Terminó en la quinta posición, a 4:16 del campeón , después de realizar buena parte de la carrera trabajando para su compañero. Fue además su mejor resultado hasta ese momento en uno de los cinco Monumentos del ciclismo.

Gran Piemonte, una corona que Del Toro podría defender

Gran Piemonte tampoco sería terreno desconocido. Del Toro conquistó la edición de 2025 con una actuación dominante: atacó en solitario y cruzó la meta con 40 segundos de ventaja sobre Marc Hirschi, mientras que Bauke Mollema completó el podio a 44 segundos.

De confirmarse su participación, tendría la oportunidad de defender su corona el 8 de octubre en la edición 110, que recorrerá 185 kilómetros entre Asti y Bra y presentará cerca de una decena de ascensos antes de un circuito final con dos pasos por La Morra.

Mientras tanto tampoco quiere adelantarse a lo que ocurrirá en 2027. “El año que viene no sé qué voy a hacer, pero me mantiene tranquilo saber que con mi nivel puedo pelear grandes carreras, puedo ser competitivo”.

Después de quedarse a las puertas del podio mundialista, todavía tiene espacio para cerrar su temporada con dos de las pruebas italianas que mejor conocen sus piernas. Gran Piemonte podría darle la oportunidad de defender un título; Il Lombardia, en cambio, podría ofrecerle algo nuevo: correr con libertad para buscar uno de los triunfos más importantes de su carrera.