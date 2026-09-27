Isaac del Toro, en el centro de la polémica: acusan al mexicano de favorecer a McNulty

El ciclista británico Tom Pidcock cuestiona el papel del pedalista azteca en el Mundial de Montreal

Del Toro es cuestionado sobre su estrategia a favor de Mcnulty. | Reuters.

Tom Pidcock puso bajo la lupa la actuación de Isaac del Toro durante el Mundial de Ciclismo de Montreal 2026, después de que Brandon McNulty se quedara con la victoria y el mexicano fuera cuestionado por la manera en la que gestionó la parte final de la carrera.

El debate surgió porque Del Toro controló varios ataques una vez que McNulty se marchó al frente, pero no tomó la responsabilidad de encabezar la persecución para reducir la diferencia con el estadounidense. La situación generó comentarios en redes sociales y también provocó una reacción de Pidcock, quien dejó entrever que la relación de ambos corredores dentro del UAE Team Emirates-XRG pudo influir en la táctica.

El británico atacó en la subida a Voie Camillien-Houde y llegó a colocarse a unos 10 segundos de McNulty. Sin embargo, no consiguió conectar con la punta y finalmente terminó séptimo, a 14 segundos del ganador, después de una jornada en la que también sufrió una caída que complicó su posición durante una fase importante de la prueba.

Tom Pidcock cuestiona la estrategia de Isaac del Toro

Después de la carrera, Pidcock explicó que la parte final estuvo condicionada por el trabajo de Estados Unidos y por la presencia de corredores que compartían intereses de equipo durante la temporada profesional.

“Tácticamente fue muy difícil al final“, señaló el británico a Eurosport. También destacó el trabajo del equipo estadounidense y la fortaleza de Matteo Jorgenson una vez que McNulty consiguió abrir diferencia.

Pidcock apuntó después directamente al papel del mexicano al señalar que “obviamente Isaac también está en el mismo equipo”, en referencia a que Del Toro y McNulty comparten estructura en el UAE Team Emirates-XRG durante el calendario de clubes.

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La declaración alimentó el debate sobre si Del Toro actuó únicamente pensando en la selección mexicana o si su relación profesional con McNulty terminó condicionando algunas decisiones dentro de la carrera. Pidcock no acusó al mexicano de manera directa de regalarle la victoria, pero sí dejó claro que la presencia de compañeros de equipo en selecciones distintas hizo más difícil organizar la persecución.

Pidcock reconoce que tuvo piernas para pelear por más

Más allá de la táctica, el británico aseguró que se sintió en condiciones de disputar las posiciones principales. “Sinceramente, creo que tenía unas piernas realmente buenas”, expresó después de una carrera superior a las seis horas y marcada por el desgaste acumulado.

Pidcock también señaló que las condiciones, el viento y la falta de colaboración dentro del grupo perseguidor redujeron sus opciones. El británico consideró que pocos corredores estaban dispuestos a asumir el trabajo para cerrar la diferencia con McNulty, por lo que tuvo que decidir entre atacar o esperar hasta la última vuelta.

“No había mucho más que pudiera haber hecho”, explicó el ciclista, quien aseguró no arrepentirse de su estrategia y sostuvo que hizo todo lo que estuvo a su alcance.

La victoria de McNulty dejó así uno de los principales temas de discusión del Mundial de Montreal 2026. Isaac del Toro quedó en medio del debate táctico por su relación de equipo con el estadounidense, mientras Pidcock terminó fuera del podio pese a mantenerse cerca de la pelea durante los kilómetros finales.

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