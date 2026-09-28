Isaac del Toro hace autocritica tras el Campeonato Mundial: “Obviamente veníamos a ganar, ahí queda ese sabor agridulce”

La estrella mexicana valoró el trabajo realizado en el Mundial 2026, aunque admitió que el objetivo era conquistar el título

Isaac del Toro hace autocritica tras el Campeonato Mundial | Reuters

Isaac del Toro cerró su participación en el Campeonato Mundial de Ciclismo 2026 con un quinto lugar en la prueba de ruta, resultado que dejó al mexicano con una mezcla de satisfacción y autocrítica tras quedarse fuera de la pelea por la medalla de oro. El corredor del UAE Team Emirates-XRG reconoció que entregó todo en busca del triunfo, aunque admitió que una competencia de esta magnitud requiere múltiples factores para alcanzar el título.

Después de cruzar la meta, el ciclista mexicano compartió sus sensaciones en entrevista con TUDN y aseguró que el equipo logró presentar su mejor versión durante la competencia. Del Toro consideró que no hubo fallas en la preparación ni en el esfuerzo realizado, aunque el resultado final no fue el esperado al llegar con la intención de conquistar el campeonato mundial.

“Hicimos la mejor versión de lo que pudimos hacer en Mundial y es algo para quedar contento con nosotros mismos. Nada pudo haber sido mejor, nada falló”, explicó el mexicano en declaraciones tras la carrera.

El resultado significó un nuevo capítulo dentro de una temporada en la que Del Toro se consolidó entre los principales protagonistas del ciclismo internacional. Sin embargo, el propio corredor reconoció que competir por un título mundial implica superar diferentes circunstancias y que no basta con encontrarse en un buen momento deportivo.

“Para ganar el Mundial se necesitan muchísimas más cosas en ciclismo, como en la vida misma”, señaló el mexicano, quien destacó que terminó por delante de varios corredores de alto nivel, aunque mantuvo presente que su objetivo principal era pelear por la victoria.

Del Toro explicó que la quinta posición tiene un valor importante por la exigencia del recorrido y por el nivel de los participantes, pero no ocultó la sensación que le dejó terminar fuera del podio. El mexicano reconoció que llegó con la mentalidad de buscar el triunfo y no conformarse con una posición secundaria durante la competencia.

“Obviamente veníamos a ganar, entonces ahí queda ese sabor agridulce. Hay que ser autocríticos con nosotros mismos”, comentó el ciclista, quien asumió la responsabilidad de analizar sus decisiones durante la carrera.

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El corredor mexicano también habló sobre los aspectos que revisará después de la prueba mundialista. Del Toro aceptó que tuvo momentos en los que pudo haber tomado mejores decisiones y señaló que el aprendizaje forma parte del proceso para seguir creciendo en el máximo nivel del ciclismo.

“He cometido errores hoy mismo también en la competencia, hice todo lo posible para ganar y perdimos”, expresó el pedalista, quien destacó que terminó satisfecho por mantenerse en la lucha directa por el campeonato hasta los momentos decisivos.

Isaac del Toro aseguró que nunca compitió pensando en una segunda o tercera posición, sino con la intención de pelear por el primer lugar hasta el final. Esa mentalidad, explicó, es uno de los elementos que mantiene su motivación para afrontar los siguientes retos de la temporada.

“Nunca pensé en segundo ni en tercero. Eso me mantiene como con fuego para las próximas carreras”, afirmó el mexicano. Del Toro también recordó que el calendario todavía tiene desafíos importantes y que debe mantener una visión equilibrada después de los resultados conseguidos durante el año.

El quinto lugar mundialista representa otro resultado destacado para Isaac del Toro, aunque el mexicano dejó claro que su objetivo sigue siendo competir por los títulos más importantes. Con madurez y autocrítica, el ciclista mexicano cerró su histórica participación en el Mundial 2026 consciente de que estuvo cerca de la victoria y con la motivación de volver a intentarlo en sus próximas competencias.

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