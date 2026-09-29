Guatemala aplasta a El Salvador y Bolillo Gómez responde con una frase demoledora sobre su continuidad

Bolillo Gómez reaccionó al 6-0 de Guatemala sobre El Salvador y dejó una contundente frase sobre su futuro.

Bolillo Gómez, sincero sobre el papelón de El Salvador | @LaSelectaSLV

Hernán Darío “Bolillo” Gómez asumió la responsabilidad por la goleada 6-0 que Guatemala le propinó a El Salvador y reconoció que un resultado así puede costarle el puesto a un entrenador. Después del encuentro disputado en El Trébol, por la Concacaf Nations League 2026-27, el colombiano ofreció una conferencia marcada por la autocrítica, la frustración y las referencias a su continuidad.

Su evaluación incluyó tanto al cuerpo técnico como a los futbolistas. “Hoy fue un desastre de todos, el técnico, los jugadores, todos los que estamos acá. Vengo acá por respeto a los medios, fuimos un desastre, nos tendrían que echar a todos mañana”, aseguró en declaraciones extraídas por El Gráfico. La frase resumió la dimensión que le dio a una derrota en la que reconoció un fracaso colectivo.

El entrenador también abordó las posibles consecuencias de la goleada y reconoció la autoridad de la dirigencia para resolver su futuro. “El presidente tiene derecho a tomar decisiones, las que él vea”, señaló. Luego fue todavía más contundente al valorar lo sucedido en el campo: “Con esto le tienen que echar a uno, este es un resultado saca técnicos”. Sus declaraciones colocaron la discusión sobre el banquillo entre los principales temas del encuentro con la prensa.

En ese contexto, Bolillo volvió a mencionar a Fernando Batista, cuya salida de Costa Rica fue oficializada el mismo lunes. “Acaban de echar al de Costa Rica, que me echen a mí también”, afirmó. La referencia adquirió un significado especial porque, antes de enfrentar a Guatemala, el colombiano había utilizado la situación del argentino para cuestionar la rapidez con la que los resultados pueden cambiar la valoración de un entrenador.

Pese a la dureza de su autocrítica, Gómez defendió que la formación utilizada tenía un trabajo previo y explicó el origen de su elección. “Esta alineación que salió hoy la habíamos trabajado todo el año, contra Corea, Qatar, etc. Esta alineación ya está trabajada, no es que me hayan obligado por el partido ante Martinica”, sostuvo. El técnico presentó así su planteamiento como una alternativa conocida por el grupo, aunque su funcionamiento terminó muy lejos de lo esperado.

😳 "Con esto lo tienen que echar a uno, es más fácil echar a 1 que a 22", contundentes declaraciones del técnico de La Selecta. #CuadroTitular pic.twitter.com/Te8wPy47QW — Fox Deportes El Salvador (@foxdeportes_sv) September 29, 2026

También fue consultado por Nathan Ordaz y descartó que su participación hubiera cambiado el desenlace. “Con Nathan o sin Nathan la goleada iba a ser. Nos superaron de todos lados, colectivamente, individualmente, en todo. Estoy desconcertado”, expresó. Para Bolillo, la explicación del 6-0 pasaba por la superioridad general de Guatemala y por las dificultades de su propio equipo para responder, más allá de la presencia de un futbolista en particular.

La derrota frenó el impulso que El Salvador había conseguido con su victoria sobre Martinica en el debut. La Selecta quedó con tres puntos después de dos jornadas del Grupo B, pero el impacto del resultado fue más allá de la clasificación. Las palabras del entrenador reflejaron preocupación por un funcionamiento que no pudo sostener aquella primera alegría y que terminó expuesto en todas sus líneas frente al conjunto guatemalteco.

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El calendario ofrece poco tiempo para procesar el golpe: El Salvador recibirá a Jamaica el viernes 2 de octubre en el estadio Cuscatlán, por su siguiente compromiso de la Concacaf Nations League. La selección deberá buscar una reacción después de una noche que su propio entrenador calificó como un desastre. Además de recuperar puntos, el desafío será ofrecer respuestas futbolísticas que permitan empezar a reconstruir la confianza tras el contundente 6-0.

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