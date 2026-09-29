Peloteando, en vivo | Martes 29 de septiembre

Peloteando analiza la previa del partido de México ante Perú y repasa lo más destacado del mundo deportivo

Este martes lunes 28 de septiembre, Peloteando de Claro Sports arranca el día con el análisis de la Selección Mexicana, luego del empate ante Colombia en Baltimore y de su partido de esta noche ante Perú. El equipo de especialistas revisará las decisiones del nuevo estratega, el rendimiento de los futbolistas y la alineación que podría utilizar en este duelo.

Además, la mesa de análisis seguirá de cerca los entrenamientos del Tricolor para el juego ante los sudamericanos, así como la incorporación de los jugadores de Chivas tras su participación en la Liga MX. También habrá espacio para echarle un vistazo a los resultados de la UEFA Nations League 2026.