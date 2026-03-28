Santiago Buitrago saca la cara por Colombia en la Vuelta a Catalunya 2026

El pedalista bogotano espera adentrarse al top 10 de la clasificación general, este domingo cuando se corra la última etapa en Barcelona.

Santiago Buitrago, en el Tour de Francia. – Reuters.

Este sábado 28 de marzo se disputó la sexta jornada de la Vuelta a Catalulña 2026. Después de 158.2 kilómetros de recorrido entre Berga y Queralt, con un puerto de tercera, un gran puerto y dos restantes de primera categoría, se llevó a cabo la prueba ‘Reina’ de esta 105° edición de la ronda catalana.

En otra prueba de superioridad Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) se quedó con la victoria, le sacó 10 segundos más a Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) y si nada extraordinario ocurre, este domingo estará levantando el título en Barcelona. Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) cierra la general a 1:30 del danés.

En cuanto a la participación colombiana en esta edición de la Vuelta a Cataluña, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) cruzó la meta este sábado en Queralt en la 13° casilla, el bogotano sigue pendiente de cualquier novedad para adentrarse al top 10 de la general, parcialmente marcha 11 a 6:15 de Vingegaard.

Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) fue 28 en esta sexta fracción y es 33 en la general. Mientras tanto Einer Rubio (Movistar Team) cruzó este sábado en la 37° casilla, el boyacense es 55 en el casillero principal. Nairo Quintana, en sus últimas pinceladas como ciclista profesional, fue 55 en la fracción y en cuanto a la general marcha 42 a 24:49 de Jonas Vingegaard.

Etapa 7 de la Vuelta a Catalunya

Etapa 7 Vuelta a Catalunya / procyclingstats.com.

Con 95.1 kilómetros de recorrido, 7 puertos de montaña, todos de segunda categoría y 3 sprint’s, este domingo 29 de marzo se estará llevando a cabo la séptima y última fracción de la Vuelta a Catalunya 2026. Una prueba con 40 kilómetros de terreno plano, ya después varios tramos de montaña decantarán al campeón.

Clasificación general de la Vuelta a Catalunya 2026:

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 23:49:52 2. Lenny Martínez Bahrain – Victorious + 1:22 3. Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe + 1:30 4. Valentín Paret-Peintre Soudal Quick-Step + 1:43 5. Remo Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe + 2:17 11. Santiago Buitrago (COL) Bahrain – Victorious + 6:17 33. Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma + 17:13 42. Nairo Quintana Movistar Team + 24:49 55. Einer Rubio Movistar Team + 31:52 129. Samuel Flórez Modern Adventure Pro Cycling + 1:13:17

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