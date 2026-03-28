Santiago Buitrago saca la cara por Colombia en la Vuelta a Catalunya 2026
El pedalista bogotano espera adentrarse al top 10 de la clasificación general, este domingo cuando se corra la última etapa en Barcelona.
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Este sábado 28 de marzo se disputó la sexta jornada de la Vuelta a Catalulña 2026. Después de 158.2 kilómetros de recorrido entre Berga y Queralt, con un puerto de tercera, un gran puerto y dos restantes de primera categoría, se llevó a cabo la prueba ‘Reina’ de esta 105° edición de la ronda catalana.
En otra prueba de superioridad Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) se quedó con la victoria, le sacó 10 segundos más a Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) y si nada extraordinario ocurre, este domingo estará levantando el título en Barcelona. Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) cierra la general a 1:30 del danés.
En cuanto a la participación colombiana en esta edición de la Vuelta a Cataluña, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) cruzó la meta este sábado en Queralt en la 13° casilla, el bogotano sigue pendiente de cualquier novedad para adentrarse al top 10 de la general, parcialmente marcha 11 a 6:15 de Vingegaard.
Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) fue 28 en esta sexta fracción y es 33 en la general. Mientras tanto Einer Rubio (Movistar Team) cruzó este sábado en la 37° casilla, el boyacense es 55 en el casillero principal. Nairo Quintana, en sus últimas pinceladas como ciclista profesional, fue 55 en la fracción y en cuanto a la general marcha 42 a 24:49 de Jonas Vingegaard.
Etapa 7 de la Vuelta a Catalunya
Con 95.1 kilómetros de recorrido, 7 puertos de montaña, todos de segunda categoría y 3 sprint’s, este domingo 29 de marzo se estará llevando a cabo la séptima y última fracción de la Vuelta a Catalunya 2026. Una prueba con 40 kilómetros de terreno plano, ya después varios tramos de montaña decantarán al campeón.
Clasificación general de la Vuelta a Catalunya 2026:
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|23:49:52
|2.
|Lenny Martínez
|Bahrain – Victorious
|+ 1:22
|3.
|Florian Lipowitz
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|+ 1:30
|4.
|Valentín Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|+ 1:43
|5.
|Remo Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|+ 2:17
|11.
|Santiago Buitrago (COL)
|Bahrain – Victorious
|+ 6:17
|33.
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|+ 17:13
|42.
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|+ 24:49
|55.
|Einer Rubio
|Movistar Team
|+ 31:52
|129.
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|+ 1:13:17