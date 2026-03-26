Vernon domina el sprint en la etapa 4 de la Volta a Catalunya y Godon mantiene la cima

La etapa cambió su recorrido por el viento y terminó en un sprint masivo que definió la jornada en Camprodón

Ethan Vernon se quedó con la victoria en la etapa 4 de la Volta a Catalunya 2026, tras imponerse en el sprint final disputado en Camprodón. El británico aprovechó el cierre en falso llano para tomar ventaja en la última curva y sostener su velocidad hasta cruzar la meta en primer lugar.

La jornada, que originalmente contemplaba un final en alto en Vallter, fue modificada debido a fuertes rachas de viento que obligaron a la organización a recortar el recorrido. Con ello, el perfil de la etapa cambió por completo y dejó de ser un escenario para la clasificación general, pasando a definirse entre los velocistas.

Desde la salida en Mataró, el pelotón permitió la formación de una escapada integrada por Koen Bouwman, Baptiste Veistroffer, Samuel Fernández y Merhawi Kudus. El grupo llegó a tener una ventaja cercana a los dos minutos, aunque sin consolidar una opción real de disputar la victoria.

En los sprints intermedios también hubo movimientos importantes. Remco Evenepoel se impuso en Granollers para sumar tres segundos de bonificación, mientras que Tom Pidcock obtuvo dos. Más adelante, el británico volvió a destacar al ganar el sprint de Sant Joan de les Abadesses, lo que le permitió acumular segundos clave.

Con el paso de los kilómetros, el pelotón aumentó el ritmo bajo el control de equipos como INEOS Grenadiers y Uno-X. La diferencia con los escapados se redujo de forma progresiva hasta que, a falta de 17 kilómetros para la meta, fueron alcanzados.

El tramo final estuvo marcado por algunos incidentes, incluyendo caídas en los últimos kilómetros que no generaron consecuencias mayores en la definición. Los equipos se enfocaron en posicionar a sus velocistas para disputar el sprint en un cierre ligeramente ascendente.

En ese contexto, Vernon mostró mayor colocación y potencia para imponerse en la recta final. Dorian Godon cruzó en la segunda posición y mantuvo el liderato de la clasificación general, mientras que Tom Pidcock finalizó tercero y sumó bonificaciones adicionales.

La Volta a Catalunya continuará con una etapa de mayor exigencia montañosa, en la que se espera que los aspirantes a la general vuelvan a tener protagonismo en la lucha por el liderato.

Clasificaciones de la etapa 4 de la Volta a Catalunya 2025

Ethan Vernon (NSN Cycling Team) – 04h 01′ 03” Dorian Godon (INEOS Grenadiers) – 04h 01′ 03” Thomas Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) – 04h 01′ 03” Brandon McNulty (UAE Team Emirates XRG) – 04h 01′ 03” Cort Magnus Nielsen (Uno-X Mobility) – 04h 01′ 03” David Gonzalez Lopez (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) – 04h 01′ 03” Mathieu Kockelmann (Lotto Intermarché) – 04h 01′ 03” Alberto Dainese (Soudal Quick-Step) – 04h 01′ 03” Alfred Bruce Noah Hobbs (EF Education – EasyPost) – 04h 01′ 03” Mark Stewart (Modern Adventure Pro Cycling) – 04h 01′ 03”

Clasificación general tras la cuarta etapa

Dorian Godon (INEOS Grenadiers) – 15h 30′ 47” Thomas Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) – 15h 31′ 00” Remco Evenepoel (Red Bull – Bora – Hansgrohe) – 15h 31′ 01” Jonas Vingegaard Hansen (Team Visma | Lease a Bike) – 15h 31′ 11” Simone Gualdi (Lotto Intermarché) – 15h 31′ 11” Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) – 15h 31′ 12” Brandon McNulty (UAE Team Emirates XRG) – 15h 31′ 12” Rudy Molard (Groupama-FDJ United) – 15h 31′ 13” Antoine L’Hote (Decathlon CMA CGM Team) – 15h 31′ 13” Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) – 15h 31′ 13”

Te puede interesar: