Santiago Buitrago sobre la exigencia de la etapa y Nairo Quintana feliz por apoyar a Colombia en el Mundial

El mejor colombiano de la prueba de Ruta fue Santiago Buitrago, el bogotano fue el único en cruzar la meta este domingo en Montreal.

Colombia en el Mundial de Ruta/ @UCI_Cycling.

Este domingo 27 de septiembre se llevó a cabo la prueba de ruta del Mundial de ciclismo en Montreal, Canadá. El campeón fue Brandon McNulty, el estadounidense hizo caso omiso al favoritismo que se había generado con otros participantes. En cuanto a la participación de Colombia, el único que cruzó la meta fue Santiago Buitrago, el bogotano fue 27 de la competición a 4:41 del oro. Tanto el capitalino como Nairo Quintana entregaron sus sensaciones de la etapa.

Santiago Buitrago

“La verdad que una prueba muy dura, yo creo que una vuelta menos hubiera sido mejor, pero nada contento cómo corrimos hoy, estuvimos unidos gran parte del circuito que era crucial… y bueno al final sobre todo era de piernas, de seguir uno que otro ataque y al final nada, quedé con un vacío a falta de dos vueltas, me descolgué del grupo bueno y nada una pena, ¿no? Al final es así no… ahora a pensar en lo positivo y por lo que queda de temporada”, mencionó Santiago Buitrago en diálogo con Juan Charry.

“Me sentía muy bien, cuando comenzaron los ataques el grupo comenzó a hacerse más pequeño, estaba confiado que hoy podía ser un buen día, pero esa confianza también traiciona, no me alimenté muy bien y al final lo paga. Es una carrera muy larga y después de 6 horas ya el cuerpo empieza a decir ‘ya no más’. Pero nada contento, propuse y ojalá que la gente lo haya disfrutado”.

Nairo Quintana

“Fue especial, fue bonito. El ritmo era muy alto claramente, les ayudamos a los nuestros claramente para que ellos estuvieran adelante y bueno… ya comenzaba a acelerarse la carrera, el ritmo ya no estaba para mí y bueno… todo estaba terminado para mí en esta carrera”, dijo Nairo Quintana a Cycling Pro Net.

“Estaré haciendo el Giro de la Emilia, la he ganado en el 2012 y es una carrera muy especial para mí, espero finalizar un poco mejor que hoy, la verdad que el ritmo de carrera me hace falta, pero doy gracias a la Federación, al equipo por poder terminar compitiendo a esta altura de la temporada”.

A todos los aficionados y periodistas, gracias por estar acompañándome y apoyándome, todo muy especial para mí y mí país. Estaremos dispuestos a hacer proyectos para promover el ciclismo en Latinoamérica”, ultimó.

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