España conquista el Mundial Femenino sub 20 tras vencer a Corea del Norte en penales

Laia López fue la heroína de España en la final del Mundial Femenino Sub-20: atajó dos penaltis y ayudó a conquistar el segundo título mundial.

España sub 20 femenino, celebra | Reuters.

España se consagró campeona de la Copa Mundial Femenina sub 20 de la FIFA Polonia 2026 después de superar a Corea del Norte en una dramática tanda de penaltis. La gran final, disputada en Lodz, terminó 0-0 después de 120 minutos, por lo que el título tuvo que definirse desde los doce pasos, donde La Roja se impuso 4-3.

Una final cerrada y con pocas oportunidades

El partido enfrentó a dos de las mejores selecciones del campeonato y desde los primeros minutos quedó claro que la igualdad sería protagonista. España y Corea del Norte protagonizaron un duelo intenso, con mucha disputa en el mediocampo y pocas opciones claras frente a las porterías.

Una de las intervenciones más importantes del encuentro llegó en la primera parte. Laia López, portera española y posteriormente gran figura de la final, salió de su área para bloquear con la mano un remate de Ho Kyong. La jugada nació después de un error defensivo de España que permitió a la futbolista coreana recoger el balón en una posición peligrosa.

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Corea del Norte también tuvo su momento

Ho Kyong había ingresado pocos minutos antes en lugar de Pak Ok-I, una de las principales figuras de Corea del Norte durante el torneo. El cambio sorprendió por su componente táctico y estuvo cerca de darle resultado al conjunto asiático, que encontró en esa acción una de sus mejores oportunidades para abrir el marcador.

Tras el descanso, España comenzó a ejercer una mayor presión y buscó tomar el control del encuentro. Sin embargo, Corea del Norte mantuvo su solidez defensiva y consiguió llevar el partido hasta los minutos finales sin permitir que las españolas encontraran el camino del gol.

España estuvo cerca en el tramo final

En el minuto 78 llegó una de las ocasiones más claras para España. Pau Comendador sacó un remate que obligó a la guardameta coreana Pak Ju-gyong a realizar una gran estirada para evitar la caída de su arco.

La igualdad se mantuvo durante los 90 minutos y el título tuvo que resolverse en la prórroga. Allí apareció nuevamente Pak, quien respondió de gran manera ante dos disparos peligrosos de Marisa García, que había ingresado al terreno de juego durante el tiempo extra y rápidamente se convirtió en una amenaza para la defensa asiática.

Laia López, heroína desde el punto penal

Después de 120 minutos sin goles, todo quedó en manos de las cobradoras y las guardametas. En la tanda de penaltis, Laia López volvió a ser decisiva y detuvo dos lanzamientos de Corea del Norte, convirtiéndose en la gran protagonista de la definición.

España terminó imponiéndose 4-3 en los penaltis y desató la celebración en Lodz. El conjunto europeo levantó así por segunda vez el trofeo de la Copa Mundial Femenina sub 20 de la FIFA, mientras Corea del Norte se quedó sin la posibilidad de repetir el campeonato conseguido en Colombia 2024, cuando derrotó a Japón en la final.

El título supone una nueva celebración para el fútbol femenino español en las categorías juveniles y corona un torneo en el que España tuvo que superar una final marcada por la tensión, la igualdad y las grandes actuaciones de ambas guardametas. Finalmente, fueron los penaltis y las atajadas de Laia López los que inclinaron la balanza para que España volviera a proclamarse campeona mundial sub 20.

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