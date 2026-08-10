Santiago Buitrago cambia de equipo: será el gran líder del NSN Cycling Team

El colombiano cambia de equipo y asume un nuevo reto en el World Tour: será líder del NSN Cycling Team y buscará luchar por grandes resultados.

Santiago Buitrago | LUCA BETTINI / AFP.

El mercado de fichajes del ciclismo internacional sigue dejando movimientos importantes y uno de los grandes protagonistas es Santiago Buitrago. El colombiano fue anunciado como nuevo corredor del NSN Cycling Team, escuadra que tiene como principal impulsor a Andrés Iniesta y que está construida sobre la estructura de lo que fuera Israel Premier Tech. El escalador dejará Bahrain Victorious después de siete temporadas para asumir un nuevo reto en su carrera.

Buitrago, de 26 años, firmó un contrato por tres temporadas con su nuevo equipo y se mantendrá en el World Tour. El cambio representa una oportunidad importante para el bogotano, quien pasará a tener un papel protagónico dentro de la formación de cara a las principales carreras por etapas del calendario internacional.

Our first new arrival for 2027 is confirmed 🤝



Two-time @giroditalia stage winner and @LeTour top 10 finisher @SantiagoBS26 🇨🇴 will join us on a three-year contract from 2027. #WeAreNSN | @weare_nsn pic.twitter.com/2ssrEaCZP6 — NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) August 10, 2026

Santiago Buitrago será el gran líder del NSN Cycling Team

Hasta ahora, Biniam Girmay ha sido una de las principales referencias de la escuadra, pero la llegada de Buitrago permitirá al equipo contar con un corredor de garantías para las clasificaciones generales. El colombiano tendrá la posibilidad de asumir el liderazgo absoluto en buena parte de las competencias, un rol que en Bahrain debía compartir con corredores como Antonio Tiberi y Lenny Martínez.

El colombiano llega además con un importante recorrido en las grandes vueltas. Buitrago ya consiguió ubicarse en el top 10 del Tour de France y de la Vuelta a España, además de haber demostrado sus condiciones tanto en carreras de una semana como en clásicas. Entre sus victorias más destacadas aparece el Trofeo Laigueglia, conseguido a comienzos de este año.

“Quería salir de mi zona de confort”

La decisión de abandonar Bahrain después de siete años responde, según explicó el propio corredor, a la necesidad de buscar nuevos desafíos. “Luego de siete años, sentí que era el momento justo para un nuevo desafío”, aseguró Buitrago, quien reconoció que en su anterior equipo vivió momentos importantes y tuvo un crecimiento tanto deportivo como personal.

“También quería salir de mi zona de confort y encontrar un nuevo ambiente para desarrollarme”, añadió el colombiano, quien se mostró sorprendido por el proyecto de NSN y por la confianza que la formación depositó en él. Para Buitrago, esta nueva etapa representa una oportunidad para continuar su evolución y competir por resultados importantes.

Buitrago apunta a las generales en sus tres años de contrato

El colombiano también dejó claro cuáles son sus objetivos para las próximas temporadas. “Creo que tengo margen de mejora, así que los próximos tres cursos quiero convertirme en un corredor cada vez más consistente”, explicó. Su intención será aprovechar las oportunidades que tenga para luchar por las clasificaciones generales y seguir consolidándose como uno de los escaladores colombianos de referencia en el World Tour.

Las caídas han sido uno de los principales obstáculos para Buitrago durante las últimas temporadas y han condicionado algunos de sus resultados. Ahora, con un nuevo equipo y el respaldo como líder, el bogotano buscará encontrar la regularidad que le permita explotar todo su potencial. El fichaje por NSN supone, por ahora, uno de los grandes movimientos del mercado y un nuevo capítulo en la carrera del colombiano.

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