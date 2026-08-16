Clasificación general Clásica de Hamburgo 2026: ¿Cómo quedó Isaac del Toro en la carrera de Alemania?

El ciclista mexicano sufrió una caída y tuvo un cambio de bicicleta antes de atacar en el cierre de la Clásica de Hamburgo 2026

Isaac del Toro queda en el lugar 43 en la Clásica de Hamburgo. | Reuters

Isaac del Toro concluyó en la posición 43 de la Clásica de Hamburgo 2026, carrera de un día del UCI WorldTour que se disputó este domingo 16 de agosto en Alemania. El mexicano del UAE Team Emirates-XRG cruzó la meta a solamente seis segundos del ganador, Paul Magnier, después de ocupar la cabeza de la competencia durante el tramo final.

Magnier, corredor francés del Soudal Quick-Step, se impuso en el sprint después de los 205.3 kilómetros entre Buxtehude y Hamburgo. El ganador registró 4 horas, 17 minutos y 55 segundos, mismo tiempo que los primeros 41 corredores de la clasificación oficial. Mike Teunissen, del XDS Astana Team, ocupó el segundo puesto y Laurence Pithie, de Red Bull-BORA-hansgrohe, completó el podio.

La participación de Del Toro tuvo un contratiempo durante la primera mitad del recorrido. El mexicano sufrió una caída y necesitó asistencia para revisar su bicicleta. Más adelante realizó un cambio de bici cuando restaban cerca de 72 kilómetros para la llegada. A pesar del incidente, logró regresar al pelotón principal antes de la parte decisiva del recorrido.

El momento que colocó al ciclista de Ensenada entre los protagonistas llegó a menos de 16 kilómetros de la meta. Del Toro aceleró desde el pelotón, alcanzó a los integrantes de la fuga y llegó a ocupar el primer puesto de la carrera cuando restaban aproximadamente 14 kilómetros. Su movimiento también redujo el grupo de corredores con opciones de disputar la victoria.

La situación cambió poco después. Del Toro cedió la punta a 12.9 kilómetros del final y buscó apoyo de sus compañeros del UAE Team Emirates-XRG. El mexicano permaneció cerca del grupo delantero, pero perdió algunos metros antes del sprint. António Morgado, su compañero mejor colocado después de él, finalizó en el puesto 48, a 21 segundos de Magnier.

El desenlace favoreció a los corredores con mayor velocidad para el sprint. Magnier encontró espacio en los metros finales y superó a Teunissen y Pithie para asegurar la victoria. La edición 2026 de la ADAC Cyclassics está registrada por la Unión Ciclista Internacional como una prueba 1.UWT de un solo día, por lo que no existe una clasificación general acumulada como ocurre en carreras por etapas: el orden de llegada corresponde a la clasificación final de la competencia.

Así queda la clasificación de la Clásica de Hamburgo 2026

La clasificación oficial dejó a Paul Magnier en el primer puesto, seguido por Mike Teunissen y Laurence Pithie. Los primeros diez corredores terminaron con el mismo registro de 4:17:55. Noah Hobbs, Søren Wærenskjold y Huub Artz también consiguieron entrar al top 10 de la prueba alemana. El mexicano Isaac del Toro finalizó en el lugar 43.

Clasificación general de la Clásica de Hamburgo 2026

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1 Paul Magnier Soudal Quick-Step 4:17:55 2 Mike Teunissen XDS Astana Team +0:00 3 Laurence Pithie Red Bull – BORA – hansgrohe +0:00 4 Paul Penhoët Groupama – FDJ United +0:00 5 Henri Uhlig Alpecin – Premier Tech +0:00 6 Milan Fretin Cofidis +0:00 7 Noah Hobbs EF Education – EasyPost +0:00 8 Huub Artz Uno-X Mobility +0:00 9 Søren Wærenskjold Lotto Intermarché +0:00 10 Arnaud De Lie Lotto Intermarché +0:00 11 Axel Laurance Netcompany INEOS +0:00 12 Luca Mozzato Tudor Pro Cycling Team +0:00 13 Alexis Renard Cofidis +0:00 14 Orluis Aular Movistar Team +0:00 15 Filippo Fiorelli Team Visma | Lease a Bike +0:00 16 Lukáš Kubiš Unibet Rose Rockets +0:00 17 Matyáš Kopecký Unibet Rose Rockets +0:00 18 Matej Mohorič Bahrain – Victorious +0:00 19 Sakarias Koller Løland Movistar Team +0:00 20 Jon Barrenetxea Uno-X Mobility +0:00 21 Axel Huens Groupama – FDJ United +0:00 22 Jonas Geens Alpecin – Premier Tech +0:00 23 Sean Flynn Team Picnic PostNL +0:00 24 Aaron Gate XDS Astana Team +0:00 25 Tomáš Kopecký Unibet Rose Rockets +0:00 26 Marco Haller Tudor Pro Cycling Team +0:00 27 Davide Toneatti XDS Astana Team +0:00 28 Samuel Watson Netcompany INEOS +0:00 29 Jake Stewart NSN Cycling Team +0:00 30 Marijn van den Berg EF Education – EasyPost +0:00 31 Vlad Van Mechelen Bahrain – Victorious +0:00 32 Alex Kirsch Cofidis +0:00 33 Jonas Rutsch Lotto Intermarché +0:00 34 Dylan Teuns Cofidis +0:00 35 Loe van Belle Team Visma | Lease a Bike +0:00 36 Pietro Mattio Team Visma | Lease a Bike +0:00 37 Louis Barré Team Visma | Lease a Bike +0:00 38 Thibaud Gruel Groupama – FDJ United +0:00 39 Aimé De Gendt Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +0:00 40 Danny van Poppel Red Bull – BORA – hansgrohe +0:00 41 Tim Rex Team Visma | Lease a Bike +0:00 42 Mick van Dijke Red Bull – BORA – hansgrohe +0:06 43 Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG +0:00 44 Owain Doull Team Visma | Lease a Bike +0:00 45 Jasper Stuyven Soudal Quick-Step +0:13 46 Luke Lamperti EF Education – EasyPost +0:15 47 Senna Remijn Alpecin – Premier Tech +0:00 48 António Morgado UAE Team Emirates – XRG +0:21 49 Kevin Geniets Groupama – FDJ United +0:30 50 Kim Heiduk Netcompany INEOS +0:32

Isaac del Toro en la Clásica de Hamburgo 2026: ¿En qué lugar quedó el ciclista mexicano?

Isaac del Toro finalizó en el lugar 43 de la Clásica de Hamburgo 2026, a seis segundos del ganador. Además, fue el ciclista mejor ubicado del UAE Team Emirates-XRG: António Morgado terminó en la posición 48, a 21 segundos de Magnier.

La posición del mexicano no cuenta por sí sola lo que ocurrió durante la prueba. En la primera mitad de la carrera, Del Toro sufrió una caída que lo obligó a detenerse para recibir asistencia. Después pudo regresar al grupo, pero a 71.8 kilómetros de la meta tuvo otro problema y realizó un cambio de bicicleta antes de volver a perseguir al pelotón.

El mexicano consiguió mantenerse cerca de los corredores con opciones durante los pasos por el Waseberg. A poco más de 15 kilómetros del final lanzó un ataque, alcanzó a los hombres que permanecían en fuga, pasó del quinto al segundo sitio y después tomó la punta de la carrera.

Ese movimiento alteró el grupo en la parte final, pero Del Toro no pudo sostener la diferencia hasta Hamburgo. El ciclista buscó apoyo de sus compañeros de UAE Team Emirates-XRG, que no alcanzaron a colocarse con él en el grupo delantero, y después perdió contacto con los hombres que disputaron la victoria.

El reagrupamiento abrió la puerta para los corredores con mayor velocidad en la llegada. Magnier aprovechó el sprint para cruzar primero la meta, seguido por Teunissen y Pithie. Del Toro llegó seis segundos más tarde y ocupó el puesto 43 de la clasificación oficial.

La Clásica de Hamburgo también representó la primera carrera WorldTour de Isaac del Toro después del Tour de Francia 2026. El mexicano regresó a la competencia con una prueba de 205.3 kilómetros y tuvo presencia en el movimiento que marcó los últimos 15 kilómetros, aunque su resultado quedó fuera de los primeros 40.

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